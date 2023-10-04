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Коммерсантъ FM
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DM: британская разведка заявила о гибели 55 моряков с атомной подлодки КНР

Подводная лодка Военно-морского флота (ВМС) армии КНР в августе нынешнего года, предположительно, попала в ловушку для британских и американских судов в Желтом море, сообщает британская газета Daily Mail (DM) со ссылкой на собственные источники, близкие к разведке Соединенного Королевства. По данным издания, в результате катастрофы погибло 55 китайских моряков. Официально власти Китая данные о гибели моряков и катастрофе подлодки не подтверждают.

Собеседники DM называют предполагаемой датой катастрофы 21 августа 2023 года. Местом, где произошла катастрофа, называется Тайваньский пролив. Собранные британскими разведчиками данные, по информации издания, свидетельствуют о том, что в результате инцидента погибли в общей сложности 55 членов экипажа: 22 офицера, семь курсантов, девять старшин, а также 17 матросов. Кроме того, согласно сведения DM, среди погибших значится и капитан китайской военной субмарины Сюэ Юн-Пэн.

Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь назвал сообщения о массовой гибели китайских военнослужащих и катастрофе подлодки ВМС Китая «абсолютной ложью». Министерство обороны Тайваня также не подтверждает эти сообщения, подчеркивая, что не сумело обнаружить каких-либо доказательств аварии.

Александр Кислов

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