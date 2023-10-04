Чешский президент Павел призвал принять Украину, Грузию и Молдавию в Евросоюз

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европейский союз (ЕС) неизбежно должен расширяться, чтобы эффективно обеспечивать собственную безопасность. В связи с этим он призвал активизировать переговоры по вступлению в ЕС Грузии, Украины, Молдавии и других государств, являющихся кандидатами в члены союза.

«Новый геополитический императив требует новой динамики расширения»,— отметил господин Павел (цитата по «Чешскому телевидению»). Президент Чехии убежден, что «в ближайшей перспективе» необходимо завершить интеграцию в ЕС Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии. По мнению политика, в этом на данный момент больше нуждается сам Евросоюз, нежели кандидаты в члены ЕС.

Петр Павел подчеркнул, что ЕС должен установить «прозрачные и достижимые» критерии членства или четкий график процесса вступления стран-кандидатов. Включение в альянс новых государств обеспечит безопасность и стабильность демократий, полагает чешский президент.

Ранее о необходимости расширения Евросоюза заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Подробнее об обсуждении возможного расширения ЕС читайте в материале «Ъ» «Им и не снилось».

Александр Кислов