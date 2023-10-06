Цена вопроса

До начала 2022 года традиционными направлениями для инвестирования или депонирования средств были страны, которые в одночасье стали «недружественными». После начала СВО капиталы начали активно перетекать в другие юрисдикции, в том числе возвращаться в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Аграновская

Фото: Пресс-служба адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская

Фото: Пресс-служба адвокатской коллегии «Град»

Исторически в качестве безопасного места для сбережений россияне рассматривали Швейцарию, Великобританию, США. С интересом относились к размещению активов в ряде других европейских стран (Франция, Италия, Испания, Кипр) и карликовых государств (Лихтенштейн, Люксембург). Были востребованны и офшорные юрисдикции. Например, обладатели российского паспорта выбирали Кайманы для холдинговых структур, трастов, частных, а также венчурных фондов. Пользовались популярностью и тихоокеанские офшоры. В частности, компании из этих юрисдикций участвовали в бизнесе или выступали местом хранения активов.

Теперь провайдеры услуг на Кайманах или Британских Виргинских островах не горят желанием работать с россиянами. Аналогичная ситуация с Гернси и Джерси. Панама как офшор также подвержена влиянию США. По другим офшорам уже довольно давно нет абсолютной защиты информации. Привычные юрисдикции постепенно заменяются новыми. Однако действительно лояльного отношения властей к российским гражданам нет почти нигде.

Пока по объему перемещенных инвестиций лидируют ОАЭ. Многие из тех, чье состояние превышает $10 млн, активно переводили средства в эту страну. С учетом затруднений в денежных переводах клиенты просили найти варианты обмена, например, дома в Лондоне или виллы в Марбелье на пентхаус в Дубае. Также клиенты пытаются сохранить депозиты в швейцарских банках, но в их подразделениях, например, в том же Дубае.

Однако считать ОАЭ «спокойной гаванью» нельзя. Местные регуляторы ввели ряд ограничений, в частности, банки существенно сократили работу с резидентами РФ. Стоимость недвижимости в стране также оставляет желать лучшего. Кроме того, здесь не дают никаких ВНЖ и паспортов.

Впрочем, и получение паспорта других стран значительно усложнилось для россиян в последнее время. Так, в Израиле местные паспорта выдают гораздо медленнее, а проверки более жесткие. Программа «паспорт за инвестиции» Гренады практически заблокирована.

В Турции сокращено количество выдаваемых паспортов, а сумма инвестиций увеличена вдвое. Да и страна слишком непредсказуема как юрисдикция для хранения средств или долгосрочных инвестиций.

Растет интерес в целом к Азии и, в частности, к Гонконгу. Конечно, здесь достаточно развитая правовая система и, несмотря на близость к Китаю и некоторую специфику, там работают хорошие специалисты и существует доступ к финансовым инструментам. Однако и в Гонконге не особенно ждут российских граждан. Отечественному бенефициару без резидентства другого государства открывать здесь счета крайне затруднительно.

В результате приходится осваивать новые, достаточно экзотические направления. Например, Маврикий хорош как с точки зрения стабильной и лояльной юрисдикции, так и по налогообложению. Эта страна подходит и для управления бизнесом, и для управления частным капиталом. Казахстан и Киргизия, в свою очередь, хороши для открытия расчетных счетов и банковских карт. Также инвесторы покупают или строят виллы для сдачи в аренду на Бали, в Таиланде, в других странах. Однако чаще всего речь не идет о крупных инвестициях.

Мария Аграновская, управляющий партнер адвокатской коллегии «Град»