МИД Армении: западные партнеры никогда не требовали от Еревана выйти из ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что западные партнеры никогда не требовали от официального Еревана выхода из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, участие Еревана в альянсе является внутренним делом страны.

«Заверяю вас, что наши партнеры никогда не требовали от Армении выхода из ОДКБ»,— пояснил господин Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна. Глава французского МИДа комментировать участие Еревана в ОДКБ и сообщения о возможной подготовке выхода Армении из этой организации комментировать отказалась.

24 сентября в своем обращении к народу Армении премьер-министр страны Никол Пашинян раскритиковал структуры безопасности, в которых сейчас состоит Ереван. По его словам, участие Армении в ОДКБ не смогло предотвратить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. По словам господина Пашиняна, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, а также нарушили «дипломатическую этику отношений, все нормы корректности, взятые договорами обязательства».

В январе 2023 года власти Армении отказались от проведения учений ОДКБ на своей территории. Господин Пашинян назвал тогда проведение мероприятия «нецелесообразным». 5 сентября Армения отозвала постпреда в ОДКБ. При этом официально армянские власти о готовности выйти из ОДКБ пока не заявляли и соответствующих документов в организацию не направляли.

Александр Кислов