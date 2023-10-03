Суд вернул дочери основателя «Нэфис» иск на 11 млрд рублей к «Синергетик»

Арбитражный суд Татарстана возвратил исковое заявление Карины Богуславской, которая требовала взыскать 10,7 млрд руб. с ООО «Синергетик» (Нижний Новгород) в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака «Я люблю свою семью». В картотеке суда сказано, что иск «подлежит возврату, поскольку требования неподсудны данному арбитражному суду».

Напомним, Карина Богуславская — дочь депутата Госдумы Татарстана Ирека Богуславского, совладельца группы «Нэфис косметикс» из Казани, которая производит бытовую химию под брендами AOS, BiMax, Sorti, «Биолан», «Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ».

Владельцем ООО «Синергетик», по данным ЕГРЮЛ на 18 августа 2023 года, является зарегистрированный в 2019 году кипрский офшор Planet Synergetic CY Limited. Через него, по данным «Ведомостей», компанию контролируют Петром Маневич, Алексей Зюзин, Алексей Шатов и Алексей Коновалов. Компания производит бытовую продукцию под брендом Synergetic.

Карина Богуславская обратилась в суд в связи с тем, что ООО «Синергетик» использует слоган «Я люблю свою семью». По ее мнению, изображение слогана на продукции Synergetic до степени смешения схоже с принадлежащим ей товарным знаком.

Истец просила также суд обязать Synergetic в течение месяца изъять из продажи товары со спорным слоганом на упаковке, запретить рекламировать такие товары.

Соответчиками были заявлены предприниматели из Казани Юрий Сергеев и Разиля Михайлова, которые якобы продавали товары со спорным слоганом, третьим лицом указывалось АО «Нэфис косметикс».

Суд пришел к выводу, что не может рассматривать этот иск, поскольку ООО «Синергетик» зарегистрировано в другом регионе, а заявленные требования к нескольким ответчикам не связаны между собои.ООО «Синергетик» заявило, что у него нет никаких договорных отношений с предпринимателями из Казани.

«Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с такими же требованиями в арбитражныи суд в общем порядке»,— сказано в решение Арбитражного суда Татарстана.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"