Подозрения на льду

Следственные органы УМВД России по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена». В ведомстве ситуацию не комментируют, однако источники «Ъ» отмечают, что дело возбуждено на основании материалов проверки региональной счетной палаты и касается периода, когда «Волга-Спорт-Ареной» руководил Эдуард Шабалин. Сам господин Шабалин давать комментарии по поводу уголовного дела отказывается, однако обещает в ближайшее время изложить свое мнение по этому поводу в региональных СМИ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Шабалин считает, что это дело не имеет к нему никакого отношения

Фото: со страницы в VK Эдуарда Шабалина Эдуард Шабалин считает, что это дело не имеет к нему никакого отношения

Фото: со страницы в VK Эдуарда Шабалина

Как стало известно «Ъ», следственные органы УМВД России по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в областном государственном автономном учреждении (ОГАУК) «Волга-Спорт-Арена» (ВСА, ульяновский Дворец спорта). Никакой официальной информации со стороны УМВД о возбуждении дела не было. В полиции «Ъ» подтвердили, что 20 сентября было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), однако от комментариев в ведомстве отказались, заметив, что «в интересах следствия пока подробности не раскрываются». Источник «Ъ», близкий к правоохранительным органам, пояснил, что «расследование касается прошлых периодов», когда Дворцом спорта руководил Эдуард Шабалин, и основой его стали материалы проверки Счетной палаты Ульяновской области (СП УО). Он также заметил, что после доследственной проверки УМВД, не обнаружив состава преступления, подготовило отказной материал по возбуждению уголовного дела, однако прокуратура Засвияжского района Ульяновска вернула дело назад, на новую доследственную проверку.

Итоги проверки Счетной палаты были опубликованы на ее официальном сайте 21 июня этого года. Согласно размещенной информации СП УО, проверка проводилась с 31 января по 14 марта, а затем с 3 апреля по 15 мая 2023 года. По ее итогам общая сумма выявленных нарушений составила 2,533 млн руб., при этом общий объем проверенных средств составил почти 1 млрд руб. Недополученные доходы ВСА составили 3,165 млн руб. В ходе проверки было выявлено, что в отчете о выполнении госзадания за 2022 год объем госуслуги был завышен, он оказался больше фактического объема на 175,6 тыс. руб., в связи с чем эта сумма субсидий подлежала возврату в бюджет. Из крупных сумм нарушений выделяется только одна. Было выявлено отсутствие имущества «Оборудование для хоккея с мячом» стоимостью 1,5 млн руб., числящегося в составе арендованных основных средств, при этом документы, подтверждающие местонахождение имущества или его передачу, ­отсутствовали.

Как сообщала на своем сайте СП УО, материалы проверки были направлены в облпрокуратуру и региональное УМВД.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Ъ», что именно материалы СП УО стали основой для возбуждения уголовного дела, однако, по его словам, в опубликованной на сайте Счетной палаты информации о проверке те сомнительные данные, на которые аудиторы обратили внимание правоохранительных органов, отсутствуют. «Это касается ряда работ, выполненных для Дворца спорта. Информация о них не была включена в отчет, поскольку Счетная палата работает только с документами, а для доказательства своих подозрений по некоторым фактам у Счетной палаты не хватало инструментария, поэтому материалы были направлены в правоохранительные органы, чтобы подтвердить или опровергнуть рабочую гипотезу. Все-таки у следствия более широкий спектр возможностей, которые можно использовать в ходе расследования уголовного дела»,— пояснил ­собеседник.

Эдуард Шабалин имеет высшее медицинское образование, а также второе высшее — по специальности «культурология» (УлГУ). Стал известен в Ульяновске с середины 90х годов прошлого века, когда совместно с Александром Крутовым создал и возглавил группу компаний «СЭВ компани» (сфера досуга и развлечений). В разные годы был владельцем и совладельцем целого ряда компаний, работающих в сферах индустрии развлечений, гостиничного и ресторанного бизнеса и даже в сфере охраны. С 2010 года по 2014 год был директором ОГУК «Ленинский мемориал», а с июля 2014 года возглавлял «Волга-Спорт-Арену». Будучи в этой должности, неоднократно критиковал министра спорта (теперь уже бывшего) Рамиля Егорова. В июне 2022 года по распоряжению министра спорта с Эдуардом Шабалиным был расторгнут контракт. Господин Шабалин также известен тем, что в 2015 году на него подал заявление в полицию народный художник РФ Никас Сафронов, обвинивший экс-директора «Ленинского мемориала» в краже 13 его картин. Следствие также обвиняло Эдуарда Шабалина в мошенничестве в особо крупном размере при заключении госконтрактов на выполнение услуг для Ленинского мемориала со стороны компаний, подконтрольных экс-директору. В 2020 году суд оправдал господина Шабалина по эпизодам мошенничества, снизил заявленную стоимость картин с 22 млн руб. до 274 тыс. руб. и приговорил обвиняемого к двум с половиной годам лишения свободы условно. Апелляционная инстанция отменила приговор, дело было направлено на новое рассмотрение, в конечном итоге районный суд приговорил Эдуарда Шабалина к трем годам лишения свободы условно, согласившись с обвинением в краже трех картин и приняв новую экспертизу по оценке стоимости (5,7 млн руб.). Областной суд оставил этот приговор в силе.

Господин Шабалин отказался от комментариев по уголовному делу о мошенничестве в «Волга-Спорт-Арене», заметив, что это дело к нему «не имеет никакого отношения, и в поле зрения совсем другие персоналии, которые ни в чем не виноваты и ничего не совершали». Он также сказал, что намерен позднее дать по этому поводу в СМИ развернутый комментарий.

Сергей Титов, Ульяновск