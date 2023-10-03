Yle: Финляндия не будет закрывать консульство РФ на Аландских островах

МИД Финляндии не считает целесообразным упразднять консульство России в Мариехамне, административном центре автономной области Аландские острова. Об этом сообщил финский канал Yle со ссылкой на источники.

По данным канала, упразднить российское консульство было бы «сложно с юридической точки зрения». При этом подчеркивается, что эта позиция не окончательная. По информации Yle, президент Финляндии Саули Ниинистё поручил МИДу подготовить доклад по этому вопросу.

Петиция в поддержку упразднения российского консульства на Аландских островах была опубликована на сайте гражданских инициатив Финляндии 4 апреля 2023 года, сразу после вступления республики в НАТО.

Необходимость такого решения объяснялась тем, что консульство ставит под угрозу безопасность Финляндии как члена НАТО. На утро 27 сентября петицию подписали 50,1 тыс. человек. Этого достаточно для ее отправки в финский парламент.

Анастасия Ларина