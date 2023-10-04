Просрочка выросла в цене

В третьем квартале 2023 года кредиторы заметно увеличили предложение просроченной задолженности. Это произошло не только на фоне уверенного роста цен, но и повышения эффективности во взыскании долгов. Однако участники рынка считают, что цены приблизились к своему потолку и дальше их роста ждать не стоит. При этом ограничивать рост рынка будет и рост стоимости фондирования для коллекторов, и рост возраста предлагаемых к взысканию портфелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В третьем квартале 2023 года резко вырос объем предложения просроченной задолженности со стороны банков и МФО. По данным онлайн-аукциона Debex, суммарный объем предложения долгов по цессионной схеме составил 48,6 млрд руб. Это на 35% больше, чем во втором квартале, и на 27% больше, чем годом ранее. Судя по всему, кредиторов привлекали сформировавшиеся на рынке высокие цены. По данным Debex, в третьем квартале средние цены по банковской просрочке достигли 11,3% от номинала, по долгам МФО — 14,4%. Кварталом ранее средние цены составляли 9,9% и 14,8% соответственно, а годом ранее — всего 7,9% и 9,9%.

Причем рост цен на банковскую просрочку происходит даже на фоне того, что кредиторы сокращают продажу наиболее «молодой» и дорогой просрочки. По данным руководителя ЭТП «Рынок долгов» Дениса Белкина, в структуре продаваемой банковской задолженности с четвертого квартала 2022 года по отношению к третьему кварталу 2023 года просрочка до 180 дней сократилась в пять раз.

На рост цен на долги повлияли несколько факторов, отмечают участники рынка. «Во-первых, отложенный спрос: во второй половине прошлого года долгов на продажу было мало. Во-вторых, коллекторы снизили себестоимость просуживания каждого кейса за счет цифровизации взыскания»,— отмечает гендиректор Debex Марат Брук. По его словам, с середины прошлого года на рынке появилась масса микросервисов, которые упрощают и ускоряют процесс взыскания. О повышении эффективности взыскания говорят и банкиры. Руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков отмечает снижение стоимости взыскания «за счет применения инновационных технологий: электронное взаимодействие с госорганами, роботизация процесса, применение моделей ML, AI, речевых технологий». Соответственно, коллекторы готовы выкупать более проблемные портфели, которые раньше были бы убыточными, сходятся во мнении собеседники “Ъ”.

Вместе с тем цены уже приблизились к предельным значениям, отмечают участники рынка. «Им просто некуда расти»,— считает господин Брук. Кроме того, новая ключевая ставка делает заемные деньги для взыскателей более дорогими, что в перспективе должно ограничить рост цен. Коллекторы просто не смогут выкупать долги также дорого, как сейчас, допускает он. «Окупаемость для коллекторских агентств при текущих ценах может достигать трех лет, что довольно много. Поэтому можно ожидать, что цены действительно достигли своего потолка и будут если не снижаться, то находиться примерно на том же уровне»,— согласен гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. «В среднесрочной перспективе на рынок будет давить рост стоимости фондирования, в долгосрочной — рост банкротств»,— добавляет другой собеседник “Ъ” на рынке взыскания.

В НАПКА уверены, что рынок цессии в этом году зафиксирует рост. Он произойдет за счет того, что будет происходить «вызревание» долгов, которые попали в просроченную задолженность в период восстановления рынка кредитования в 2021–2022 годах. «Кроме того, на портфель просроченной задолженности нужно создавать резервы. Поэтому кредиторы выставляют просроченные долги на продажу»,— уверены в отраслевой ассоциации.

Полина Трифонова