Граждане улучшили дисциплину

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по итогам третьего квартала доля сдержанных должниками обещаний в сегменте банковской цессии может составить 91,2%. Это максимальный показатель с начала 2022 года. Однако ситуация сильно отличается у разных игроков, и в регионах доля может составлять не более 15%. И даже оптимистичный тренд крупных коллекторов участники рынка не видят долгосрочным: экономика волатильна и нет гарантии стабильности доходов должников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По итогам третьего квартала доля сдержанных должниками обещаний в сегменте банковской цессии может составить 91,2%, подсчитали в НАПКА. Это максимальный показатель с начала 2022 года. Для сравнения: годом ранее этот показатель был на уровне 85,3%, следует из данных отраслевой ассоциации.

В НАПКА уверены, что такого высокого уровня удалось достичь «благодаря применению индивидуального подхода к должникам со стороны коллекторов: установлению комфортного размера платежа для клиента». Действие макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ также должно было оказать влияние на лучшее исполнение просрочки, полагает эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Алла Храпунова. «Внедрение МПЛ всегда имеет отложенный эффект — кредиты и займы выдаются лучшего качества, а значит, и работа с просрочкой будет легче. Банком России отмечается, что просроченная задолженность по займам, которые выдавались в течение второго квартала (NPL 1-90), стабилизировалась на уровне 10% благодаря сдержанному подходу к отбору заемщиков»,— поясняет она.

Положительную динамику kept-to-promise (конверсия обещания заплатить в фактическую оплату) фиксируют участники рынка. По итогам первого полугодия этот показатель в данной нише долгов увеличился почти на 50%, отмечает гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев: «Сейчас портфель цессии МФО обновляется за счет займов, выданных первичными кредиторами после ужесточения скоринговых моделей клиентам с достаточно стабильным доходом, по профилю максимально приближенным к банковским. Платежеспособность таких должников выше, чем в предыдущие периоды».

По оценкам ID Collect, за последний год доход должников МФО вырос в пределах 10% и максимально приблизился к доходу должников банков (см. “Ъ” от 4 сентября). На этом фоне в третьем-четвертом квартале конверсия обещаний в оплату для цессии МФО как минимум останется на текущем уровне, заключают в ID Collect.

Впрочем, не все участники рынка взыскания с оптимизмом смотрят на тренды в поведении заемщиков. Так, небольшие региональные агентства видят скорее негативную динамику. Например, по данным КА «Право Онлайн», доля тех, кто платит, снижается третий квартал подряд и по итогам первого полугодия находится ниже 15%. Вероятно, это связано с тем, что положительную динамику, с более чем 90-процентным исполнением обещаний со стороны должников, наблюдают крупнейшие игроки рынка, которые имеют возможность покупать дорогие долги на раннем сроке (см. “Ъ” от 11 августа).

Банковская просрочка всегда качественнее долгов микрофинансистов. Это связано с подходами к оценке платежеспособности заемщиков, действующими в банках и МФО,— в первом случае скоринг более консервативный, анализируется большее количество документов и аспектов по клиентам. МФО традиционно выдавали займы заемщикам с худшей кредитной историей, высокой предельной долговой нагрузкой (ПДН). Кроме того, отмечает Алла Храпунова, по данным Банка России, во втором квартале наблюдался высокий объем самостоятельной работы с проблемной задолженностью со стороны МФО, а значит, передаваемые на рынок долги были худшего качества — старая, наиболее безнадежная задолженность.

Перспективы развития ситуации эксперты оценивают с осторожностью. «С одной стороны, МПЛ ужесточаются, значит, качество кредитов и займов должно повыситься,— поясняет Алла Храпунова.— Однако доля средств, выдаваемых заемщикам с ПДН 50–80%, все еще высока. А значит, риски сохраняются». Из-за МПЛ происходит переток заемщиков с высоким ПДН в финансовые организации, которые «имеют запас для выдачи займов таких категорий», добавляет эксперт. Таким образом, подчеркивает она, «закредитованные заемщики все еще имеют возможность получить деньги».

Полина Трифонова