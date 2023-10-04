«Галс» распродает га

«Галс Девелопмент» продолжает избавляться от принадлежавших ранее «Мосметрострою» площадок, доставшихся застройщику от акционера — группы ВТБ. Девелопер продал почти 3 га на Старообрядческой улице на юго-востоке Москвы созданной в Израиле парфюмерной компании Zielinski & Rozen. Не исключено, что производитель решит построить на участке логистический центр. Однако эксперты считают, что гораздо дешевле такой проект можно реализовать в Новой Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Информацию о продаже «Галс Девелопментом» ООО «Эксперт недвижимость», владеющего 2,7 га на Старообрядческой улице на юго-востоке Москвы, “Ъ” обнаружил в базе СПАРК. Там указано, что со 2 октября 2023 года единственным владельцем юрлица стало ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия», которое занимается дистрибуцией в Россию продукции израильского косметического бренда Zielinski & Rozen. В «Галс» подтвердили факт сделки. Совладелец ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия» Дмитрий Никулин не ответил на запрос “Ъ”.

По данным СПАРК, ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия» на 45% принадлежит Эрезу Розену, 48% — Дмитрию Никулину, 7% — Алексею Мамину. В 2022 году выручка компании выросла на 84,3% год к году, до 3,7 млрд руб., чистая прибыль — на 90%, до 1,7 млрд руб.

Проданная «Галсом» площадка перешла от его акционера — группы ВТБ, которой, в свою очередь, она досталась в рамках реструктуризации долгов крупного заемщика — «Мосметростроя». В августе этого года застройщик продал концерну «Монарх» 4,4 га на Салтыковской улице, ранее принадлежавшие «Мосметрострою» и доставшиеся ей от ВТБ (см. “Ъ” от 28 августа). От «Мосметростроя» у «Галс Девелопмента» осталось еще 5,5 га на улице Бирюсинке в районе Гольяново. В ближайшее время будет продана и эта площадка, говорит источник “Ъ”, близкий к компании.

За землю на Старообрядческой улице «Галс Девелопмент» хотел выручить 500 млн руб., отмечается на сайте Российского аукционного дома. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что сумма сделки могла составить 400–450 млн руб. Она полагает, что на площадке можно построить складской комплекс или офисную недвижимость.

Руководитель департамента оценки и консалтинга CMWP Константин Лебедев знает, что на этой площадке мэрия Москвы в 2014 году одобрила строительство многофункционального торгово-офисного центра на 60 тыс. кв. м. Для реализации такого проекта потребуется около 5 млрд руб., подсчитал он. С учетом планов мэрии по поддержке производства в черте города Zielinski & Rozen в случае локализации производства в Москве сможет рассчитывать на особые условия от властей города, отмечает партнер Nikoliers Владимир Сергунин.

Партнер ILM Андрей Лукашев, напротив, считает, что покупать площадку для размещения производства или склада в черте города — это «неразумное решение». С точки зрения логистики удобнее было бы разместить объект в Новой Москве, где, в частности, землю для этих целей можно было купить в несколько раз дешевле и получить преимущества от развитой инфраструктуры и дорожной сети, поясняет он. По мнению господина Лукашева, реализация такого проекта в старых границах Москвы для Zielinski & Rozen также будет существенно дороже и потребует привлечение fee-девелопера.

В целом все консультанты сходятся во мнении, что парфюмерному бренду строить свои складские мощности вполне логично, так как готовых свободных логистических и производственных объектов в Москве практически нет. По подсчетам NF Group, доля свободных объектов в складском сегменте составляет всего 0,3% от общего объема предложения, то есть менее 5 тыс. кв. м из 1,45 млн кв. м. Новое строительство также серьезно ограниченно. Как уточняют консультанты, общий объем заявленных качественных складских проектов в Москве составляет около 100 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова