«Монарх» прорастет в теплицах

Подконтрольная ВТБ «Галс Девелопмент», работающая на рынке высокобюджетного жилья и бизнес-центров, избавилась от участка на востоке Москвы. Более 4 га на Салтыковской улице на месте бывших теплиц совхоза имени Моссовета перешли структурам концерна «Монарх» Сергея Амбарцумяна. В отличие от большинства других проектов «Галс», отмечают эксперты, проданный участок не обещал высокой доходности и обладал достаточно низкой ликвидностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новым владельцем ООО «Азбука инвестиций», на балансе которого находится 4,4 га на Салтыковской улице на востоке Москвы на месте бывших теплиц совхоза имени Моссовета, стал Тигран Цатурян, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. В «Галс Девелопмент», владевшей этой площадкой, подтвердили “Ъ” продажу актива, отказавшись от дальнейших комментариев.

Полный тезка господина Цатуряна является топ-менеджером строительного концерна «Монарх» Сергея Амбарцумяна. Так, в 2022 году Тигран Цатурян в качестве заместителя гендиректора ООО «Концерн "Монарх"» подписал с властями Подмосковья соглашение о реализации инвестпроекта на территории ОЭЗ «Дубна». По данным Kartoteka.ru, он также выступает владельцем ООО «Сетевая компания», которое ранее контролировалось господином Амбарцумяном. В «Монархе» на запрос “Ъ” не ответили.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает рыночную стоимость участка в 700–900 млн руб. По его мнению, для «Галс Девелопмент», специализирующейся на строительстве высокобюджетного жилья и офисов, проект в Косино-Ухтомском, где находится Салтыковская улица, вне формата.

Ранее участок в Косино-Ухтомском принадлежал АО «Мосметрострой» и достался «Галс Девелопмент» от акционера — группы ВТБ. В 2017 году ВТБ получил 49% акций этого АО в рамках погашения задолженности. Обязательства были урегулированы в том числе за счет реализации ряда активов «Мосметростроя», чей бизнес осенью 2022 года консолидировала мэрия Москвы.

Виктор Адамов, гендиректор «Галс Девеломент», в интервью «Ведомостям» в октябре 2022 года:

«Старого "Галс Девелопмент" уже не существует».

Исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева считает, что на участке на Салтыковской улице можно построить около 160 тыс. кв. м недвижимости, из которых большая часть придется на жилье. По подсчетам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, объем инвестиций в проект может составить около 15 млрд руб. При благоприятной рыночной конъюнктуре, по его подсчетам, выручка от продажи площадей достигнет 23–24 млрд руб. Потенциальная маржинальность относительно невысока, соглашается господин Сырцов.

В «Бест-Новострое» говорят, что конкуренция среди застройщиков в окрестностях Салтыковской улицы сейчас невысокая. Но Тимур Рывкин предупреждает, что на участок распространяются ограничения санитарно-защитной зоны, в том числе из-за близости газотурбинной электростанции. Другими минусами площадки Татьяна Подкидышева называет расположение за МКАД и значительную отдаленность от станций метро «Новокосино» и «Улица Дмитриевского».

Участок в Косино-Ухтомском не единственный актив «Мосметростроя», перешедший «Галс Девелопмент». С конца 2021 года, по данным Kartoteka.ru, структуры девелопера также контролируют ООО «Эксперт недвижимость» (владеет 2,7 га на Старообрядческой улице в Лефортово) и ООО «Глобус недвижимость» (ему принадлежит 5,5 га на улице Бирюсинке в Гольяново). Обе площадки, по словам источника “Ъ” на рынке, сейчас активно предлагаются потенциальным покупателям.

Александра Мерцалова