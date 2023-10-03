Путин провел совещание с Совбезом по развитию Севморпути

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой обсуждения стало развитие территорий на Севере, в том числе Северного морского пути.

«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается Северного морского пути, континентального шельфа, некоторых других вопросов»,— сказал президент (цитата по ТАСС). После этого он передал слово главе Минприроды Александру Козлову. Детали совещания не раскрываются.

В условиях санкций российские нефтекомпании стали чаще использовать Северный морской путь для транспортировки Urals. По данным «Ъ», в июле и августе «Роснефть» и «Газпром нефть» отправили по нему три нефтяных груза из Ленинградской области в Китай.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Баррель разбивает лед».

Петр Бузлаев