Общественная палата Ленобласти сменила председателя

В Общественной палате Ленинградской области впервые с момента ее создания сменился председатель. Вместо 85-летнего Юрия Трусова, занимавшего этот пост, руководителем организации избран Александр Габитов, глава Союза промышленников и предпринимателей Ленобласти. Произошли и перемены в составе самой палаты: он обновился наполовину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Габитов (на фото), как и господин Трусов,— тоже представитель бизнеса, таким образом, можно говорить о соблюдении преемственности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Господин Габитов (на фото), как и господин Трусов,— тоже представитель бизнеса, таким образом, можно говорить о соблюдении преемственности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

3 октября в Доме правительства Ленинградской области прошло первое заседание Общественной палаты региона шестого созыва. На заседании состоялось избрание председателя палаты. Члены консультативно-совещательного органа выдвинули на эту должность президента регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александра Габитова. За него отдали свой голос 28 из 36 членов палаты. Среди кандидатов были также Дмитрий Пуляевский и Валентин Сидорин, набравшие восемь и три голоса соответственно.

С момента создания Общественной палаты в 2009 году ее возглавлял Юрий Трусов, бывший владелец ООО «Леноблптицепром» и птицефабрики «Синявинская». В новом созыве 85-летний господин Трусов не представлен.

Господин Габитов так подвел итоги заседания: «Это большая ответственность, предстоит много работы. Назначение демонстрирует доверие со стороны жителей Ленобласти, так как в состав Общественной палаты входят представители множества разных региональных организаций. Также это показывает и доверие губернатора, поскольку именно с ним палата взаимодействует в первую очередь». На вопрос о ближайших планах господин Габитов ответил немногословно: «Планов много».

Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития, комментирует смену руководства организации: «Общественная палата координирует гражданских активистов, организует их взаимодействие с властью, поэтому важно, чтобы палата была активна. Юрий Васильевич Трусов сделал много для Ленинградской области, у него непререкаемый авторитет. Но он уже пожилой человек, сил с возрастом становится все меньше. Нельзя от него требовать, чтобы он в этом возрасте продолжал ежедневно работать, тем более на такой должности».

Господин Солонников обращает внимание, что господин Габитов, как и господин Трусов,— тоже представитель бизнеса, таким образом, можно говорить о соблюдении преемственности. «Он человек медийный, много работает с Дрозденко (губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.— «Ъ-СПб»), часто посещает публичные мероприятия. Он имеет свою точку зрения по многим вопросам, связанным с развитием региона, поэтому это действительно достойная кандидатура»,— рассуждает эксперт.

Как отметил Александр Дрозденко, присутствовавший на заседании, состав Общественной палаты обновился на 50%. Однако Дмитрий Солонников не склонен считать это кардинальной переменой. «Обычно меняется до трети членов Общественной палаты. Причины разные: кто-то устает, кто-то переезжает, кто-то становится депутатом или госслужащим, а совмещать государственную должность с работой в палате нельзя. Да, 50% — много, но это не выдающаяся цифра»,— указывает политолог.

Общественная палата шестого созыва формируется сроком на три года. Всего в составе палаты 45 членов — представителей общественных организаций, профсоюзов, религиозных общин. На заседании палаты также были сформированы девять комиссий и семь рабочих групп, которые будут контролировать все сферы социально-экономического развития и общественной жизни региона.

Андрей Кащавцев