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Минздрав на треть увеличил число коек для больных COVID-19

Краевой минздрав дополнительно развернул еще 35 «ковидных» коек, сообщили «Ъ-Прикамье» в ведомстве. Если на начало прошлой неделе в Прикамье было развернуто 70 коек для больных COVID-19, то сейчас 105. Под эти цели оборудуются места в пяти медучреждениях Перми и одном в Березниках. Напомним, за неделю в Прикамье зафиксировано 467 случаев заболевания «коронавирусом». Прирост составил менее 3%. За неделю умерло 4 пациента (один летальный случай неделей ранее). Госпитализировано 82 человека.

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