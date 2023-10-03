В Перми на расселение пожарной каланчи выделят 25 млн рублей

Проектом бюджета Пермского края на 2024–2026 годы запланированы средства на расселение жителей пожарной каланчи по ул. Куйбышева, 11, в Перми. Здание объекта культурного наследия «Каланча пожарная» передадут из федеральной в муниципальную собственность. Сейчас в нем проживают люди на условиях соцнайма. Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета, в 2025 году на переселение граждан из каланчи отведено 25,02 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание пожарной каланчи, по данным государственного архива Пермского края, было построено в 1883 году по проекту архитектора В. В. Попатенко при существующей в те времена второй полицейской части. В настоящий момент объект вместе с участком в 3,1 тыс. кв. м находится в федеральной собственности и передан в пользование МЧС. В нем и сегодня располагается пожарная часть, а также работает пожарно-техническая выставка. Ранее сообщалось, что администрация Перми планирует получить объект в собственность, а в дальнейшем передаст его театру «У Моста», который находится в соседнем здании перестроенной конюшни, ранее принадлежавшей пожарной команде, и испытывает сильную нехватку площадей. В конце 2021 года стало известно, что здание бывшей пожарной каланчи примут в краевую собственность для подведомственной структуры министерства территориальной безопасности Прикамья. Здание каланчи планируется реставрировать, а его жителей переселить.