Совкомбанк в первом полугодии получил 52 млрд руб. чистой прибыли

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года составила 52 млрд руб., следует из раскрытия информации кредитной организации. За шесть месяцев банк получил 67 млрд руб. чистого процентного дохода, объем чистого комиссионного дохода составил 12 млрд руб., свидетельствует отчетность.

«Главными драйверами стали розничный бизнес с ростом кредитного портфеля на 15%, корпоративный и небанковский бизнес, включая страхование и лизинг авто»,— приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правления банка Сергея Хотимского. Банк ожидает продолжения роста прибыли во втором полугодии и рекордной прибыли по итогам 2023 года, сообщил топ-менеджер.

Розничный кредитный портфель банка за полугодие вырос на 15%, до 674 млрд руб., корпоративный — на 7%, до 850 млрд руб. Большая часть корпоративного портфеля приходится на кредиты крупным компаниям (679 млрд руб.). В розничном бизнесе ипотечный портфель составил 205 млрд руб. (+13% за полугодие), портфель автокредитов — 204 млрд руб. (+26%), беззалоговые кредиты, в том числе карты рассрочки «Халва», выросли на 10%, до 265 млрд руб. Количество действующих карт «Халва» на конец полугодия составляло 9,5 млн штук, говорится в отчете. Средства населения выросли на 7%, до 774 млрд руб., корпоративных клиентов — на 12%, до 1,1 трлн руб.

С начала года капитал банка вырос на 29%, до 247 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) Совкомбанка за первое полугодие 2023 года составила 55%, сообщили в банке. Для сравнения, рентабельность капитала группы Сбербанка за шесть месяцев этого года составила 25,5%, ВТБ — 32,8%, МКБ – 25,9%.

Ольга Шерункова