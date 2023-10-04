Продукты в неорганиченном ассортименте

Занятые в сфере сертификации органики структуры обсуждают ужесточение правил регистрации брендов с приставками «эко» и «био». Роскачество предложило Роспатенту регистрировать такие марки только при наличии у производителя органического сертификата. Инициатива осложнит вывод новинок, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Созданное правительством РФ Роскачество предложило Роспатенту ужесточить правила регистрации товарных знаков с терминами «эко», «био» и т. п. Об этом “Ъ” рассказали в Роскачестве, которое занимается и сертификацией органики. Предложение на прошлой неделе прозвучало на конференции Роспатента. С докладом заместителя руководителя Роскачества Ольги Шанаевой ознакомился “Ъ”.

Роскачество, в частности, выступает за разработку перечня документов, необходимых для подачи в Роспатент заявок на регистрацию брендов с приставками «эко» и «био», включив в список сертификат «Об органической продукции». Этот документ выдается после проверки аккредитованными органами, и должен подтверждать соблюдение стандартов, позволяя использовать на этикетке надпись «органический».

По оценкам Роскачества, в 2022 году в России было продано органических продуктов на 27,6 млрд руб., из которых почти 40% приходится на товары без сертификата. Как сказано в докладе Ольги Шанаевой, правительством РФ одобрена идея приравнять продукты с надписями «эко» и «био» к органическим, что обяжет получать сертификат и для использования подобных слов, и такой законопроект рассматривается Госдумой. Но, отмечается в докладе, запретить использовать уже зарегистрированные марки с приставками «эко» и «био» будет сложно. В Роспатенте “Ъ” не ответили.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина указывает, что Роскачество пытается «отсечь» производителей, которые безосновательно хотели бы использовать приставки «эко» и «био», а также «патентных троллей», регистрирующих марки для продажи. Но инициатива может создать дополнительные трудности для бизнеса и удлинить срок вывода товаров на рынок, предупреждает она. По словам госпожи Акиншиной, крупные компании зачастую регистрируют различные наименования параллельно с разработкой продукции, чтобы после маркетинговых исследований выбрать наиболее удачный.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев указывает, что основная функция Роспатента — проверка патентной чистоты брендов, а приставки «эко» и «био» обычно выступают частью комбинированных товарных знаков и не подпадают под патентную защиту. Как отмечает партнер практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Горохов, исходя из предложения Роскачества, условием для регистрации бренда ставится наличие производства и товара, что не совсем соответствует Гражданскому кодексу. Кроме того, указывает он, идея перекладывает на Роспатент ответственность за качество продукции, что в обязанности службы не входит. Патентный поверенный, управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков говорит, что изменения могут быть реализованы поправками к Гражданскому кодексу или актам Роспатента.

Как сообщали в NielsenIQ, 56% потребителей в России готовы переплачивать за наличие маркировки «эко» и «био». На апрель 2021 года аналитики оценивали ассортимент таких товаров в 13 тыс. позиций, включая продовольствие, алкоголь, детское питание, товары для животных и т. д. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов считает, что на рынке экологически чистой продукции нужно наводить порядок, чтобы покупатель был уверен в качестве и способе производства товаров. В большинстве стран обозначения «эко» и «био» используются для продукции, произведенной без агрохимии, антибиотиков и т. д., указывает он.

В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что наличие на рынке товаров с маркировками «эко» и «био» затрудняет идентификацию сертифицированной органики. Изменения в законодательстве в этом направлении позволят защитить производителей экологически чистых продуктов от недобросовестной конкуренции, указывают там.

Анатолий Костырев