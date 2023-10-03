Алексей Голицын: в Саратове подожгли объект культурного наследия

Днем 3 октября во Фрунзенском районе Саратова произошел пожар в доме-памятнике. Корреспондент «Ъ» побывал на месте происшествия.

В 17:03 подъехавшие в том числе и со стороны проспекта Столыпина к дому № 3 на ул. Яблочкова пожарные локализовали огонь. «Горит расселенный одноэтажный дом П-образной формы на площади 40 кв. м, угрозы распространения нет, на место выехать пять расчетов», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщивший пожарным о возгорании экс-глава градозащитного совета при Саратовской областной думе Алексей Голицын написал в своих соцсетях, что причиной ЧП стал поджог. На месте происшествия также оказалась глава комитета по архитектуре саратовской администрации Анастасия Пузанова.

Пострадавший в пожаре двухэтажный кирпичный дом с деревянными перекрытиями и мансардой конца XIX века — объект культурного наследия муниципального значения «Дом доходный». Господин Голицын ранее сообщал о разграблении ценных элементов здания и предупреждал в своих соцсетях о возможном скором поджоге.

Градозащитник рассказал «Ъ», что подробности о поджоге ему рассказала оказавшаяся его свидетелями пара. Горожане дали показания полиции. Они сообщили о некоем молодом человеке, который бросил в здание бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и убежал в сторону ул. Вольская.

Дарья Васенина

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