«Урал» в рамках Кубка России победил «Рубин» и обеспечил выход из группы

Футбольный клуб «Урал» в пятом матче Fonbet Кубка России обыграл «Рубин». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 2:0 (1:0)в пользу хозяев. За матчем на трибунах наблюдали более 3 тыс. зрителей.

Счет в конце первого тайма открыл полузащитник «Урала» Андрей Егорычев, точно пробив в левый угол ворот после паса головой от Эрика Бикфалви.

На 56 минуте нападающий «Урала» Эрик Бикфалви увеличил преимущество своей команды до двух мячей: откликнувшись на передачу вдоль ворот, попал сначала во вратаря, потом коленом добил мяч в ворота.

В финальной, шестой игре группового этапа Кубка России уральская команда встретится с «Ростовом». Матч пройдет в Ростове-на-Дону 2 ноября.

В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Урал» находится в группе B вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Рубином». После пятого матча он с восемью очками занимает первое место. Сегодняшней победой «Урал» обеспечил себе выход в следующую стадию Кубка России.

По итогам группового этапа команды, занявшие первое и второе места, отправляются в плей-офф Пути РПЛ, третья команда — в плей-офф Пути регионов, а четвертая — выбывает из турнира.

В прошлом сезоне ФК «Урал» остановился в шаге от суперфинала национального кубка: сначала в финале Пути РПЛ он уступил ЦСКА, а затем в финале Пути регионов проиграл «Краснодару». Кубок завоевал ЦСКА.

Виталий Красиков

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