В Металлострое модернизируют одну из крупнейших котельных поселка

ГУП «ТЭК СанктПетербурга» планирует перевести котельную на улице Богайчука в поселке Металлострой с паровой схемы на водогрейную, сообщили 3 октября в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Благодаря модернизации тепло и горячую воду получат 55 зданий, в том числе 7 детских и учебных учреждений. Также увеличится установленная мощность котельной, что позволит в перспективе подключать к ней новых абонентов.

«Новое оборудование позволит значительно снизить затраты энергоресурсов, повысить эффективность системы теплоснабжения, а также снизить себестоимость тепловой энергии»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что проект будет реализован с привлечением внебюджетного финансирования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две новые современные газовые котельные планируется построить на Канонерском острове в Петербурге. Это позволит закрыть два устаревших центральных тепловых пункта ГУП «ТЭК СПб» и отказаться от покупки дополнительного пара у сторонней ведомственной котельной.

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