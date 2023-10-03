СМИ: Meta планирует ввести для европейских пользователей плату за Instagram без рекламы

По данным Financial Times и The Wall Street Journal, которые ссылаются на свои источники, корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена.— "Ъ") планирует ввести в принадлежащем ей сервисе Instagram плату $14 в месяц для европейских пользователей, если они захотят пользоваться соцсетью без рекламы на своих смартфонах. Пользователи могут продолжать пользоваться сервисом бесплатно, но тогда им будет демонстрироваться персонализированная реклама.

Также сообщается, что Meta введет еще один платный тариф — $17 в месяц, по которому пользователи смогут пользоваться Facebook (также принадлежит Meta) и Instagram без рекламы, но в ПК-версии.

Сообщается, что эти меры Meta примет в ответ на требования Еврокомиссии, которая в декабре 2022 года обязала ее запрашивать согласие пользователей на показ им таргетированной рекламы. По данным WSJ, представители Meta в сентябре уведомили о своих планах регуляторов в Ирландии, где зарегистрирована штаб-квартира интернет-корпорации, а также регуляторов в Брюсселе. Сообщается, что новые условия под названием SNA (subscription no ads — подписка без рекламы) будут введены для европейских пользователей уже в ближайшие месяцы.

Евгений Хвостик