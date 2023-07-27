Валентина Шатило, Дмитрий Желкевский и Юрий Дьячков стали депутатами Белгородской облдумы

Три вакантных мандата депутатов Белгородской облдумы седьмого созыва официально передали Валентине Шатило, Дмитрию Желкевскому и Юрию Дьячкову. Об этом накануне сообщили в парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Шатило — директор Дубовской средней общеобразовательной школы, господин Желкевский — начальник управления по цифровизации Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета, господин Дьячков — бывший депутат Белгородского городского совета, вошедший в десятку самых богатых представителей горсовета. Все они попали областную думу как представители партии «Единая Россия», участвовавшие в выборах по партийным спискам. Им достались мандаты, от которых досрочно в июле отказались Ольга Павлова, Валерий Сергачев и Елена Бондаренко.

Спикер облдумы Юрий Клепиков также сообщил, что избирком зарегистрировал в качестве кандидатов для участия в довыборах в Белгородскую облдуму по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12. Это Жанна Чефранова от «Единой России», Максим Малютин от ЛДПР, Николай Андреев от КПРФ и Евгений Облаков от «Справедливой России — Патриоты за правду». Довыборы пройдут 10 сентября. Они понадобились из-за ухода из парламента ювелира Михаила Несветайло. О своем намерении он заявил в мае 2023 года.

Год назад Ольга Павлова оставила пост председателя Белгородской облдумы, а господин Сергачев и госпожа Бондаренко — посты ее заместителей. Это произошло на фоне громкого скандала вокруг книги «Потрясение» экс-главы региона Евгения Савченко, в которой он описал опыт спиритического общения с «Господом Земли Моностоном». Недавно суд по иску прокуратуры к Ольге Павловой и Валерию Сергачеву признал экстремистской напечатанную и распространявшуюся ими книгу «Евангелие от Елизаветы». На нее в своем труде также ссылался господин Савченко.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Страсти истцовы».

Алина Морозова

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