Многошлем высшей степени

Открытый чемпионат США финишировал в Нью-Йорке очередным, уже 24-м триумфом на турнирах Большого шлема Новака Джоковича, который по этому показателю теперь опережает испанца Рафаэля Надаля на две победы. Уверенно переиграв в финале россиянина Даниила Медведева, неувядающий 36-летний серб значительно увеличил свои шансы на то, чтобы до конца года довести количество своих недель на высшей строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) до 400, и стал фаворитом в споре с другим представителем Испании Карлосом Алькарасом за звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В финале US Open против Даниила Медведева (на переднем плане) 36-летний Новак Джокович был лучше во всех компонентах тенниса

Фото: Charles Krupa / AP В финале US Open против Даниила Медведева (на переднем плане) 36-летний Новак Джокович был лучше во всех компонентах тенниса

Фото: Charles Krupa / AP

После победы над американцем Тейлором Фрицем в четвертьфинале US Open у будущего чемпиона этого турнира поинтересовались, чем бы завершился матч, в котором нынешний Новак Джокович встретился бы с самим собой, но более молодым. «Я бы обыграл себя десятилетней давности. Причем легко, в трех сетах»,— улыбаясь, сказал 36-летний серб. Точно так же, не отдав ни одного сета, он на этот раз разобрался и с Даниилом Медведевым, которому на редкость бесславно уступил в нью-йоркском финале два года назад.

Сравнение этих двух финалов как нельзя более наглядно объясняет, чем нынешний Джокович сильнее прежнего. В 2021 году, столкнувшись с колоссальным психологическим давлением ввиду близости четвертой победы на турнирах Большого шлема за один сезон, он не только уступил великолепному россиянину в своей коронной игре на задней линии, но и потерпел неудачу, пытаясь рвать темп выходами к сетке. Медведев тогда просто деклассировал серба, который раз за разом бежал вперед, но, пропуская очередную обводку, вызывал жалость своей беспомощностью. Однако на этот раз вышло иначе. Осознавая, сколь сложно будет постоянно тягаться с россиянином в марафонских розыгрышах, Джокович снова сделал ставку на игру с лета, но довел ее до абсолютного совершенства. Его неотразимый удар с полулета после отменного медведевского приема по линии в один из ключевых моментов встречи, на брейк-пойнте в восьмом гейме второй партии,— высший образец теннисного мастерства. К тому времени серб уверенно выиграл первый сет, но во второй партии завязалась борьба с непредсказуемым исходом, затягивать матч ему было крайне опасно. В плане выносливости в свои 36 лет Джокович может дать фору многим более молодым соперникам, но силы его все же не беспредельны. Ведь неслучайно судьбу финала Wimbledon двухмесячной давности против Карлоса Алькараса во многом решил неудачный для серба второй сет.

Даниил Медведев, который потом по смыслу очень точно сравнит середину матча с поединком в армрестлинге, отрабатывал по максимуму. Чтобы дожать Новака Джоковича во второй партии, ему не хватило совсем чуть-чуть. В 12-м гейме у россиянина был еще один брейк-пойнт, отыгранный сербом у сетки, после чего Джокович, проигрывая на тай-брейке 4:5, взял три очка подряд.

Когда ты младше соперника на девять лет, неудобно говорить об усталости, но в данном случае и не упомянуть о ней было бы неправильно. В отличие от серба, которому путь в финал дался сравнительно легко, россиянин в пятницу был вынужден полностью выложиться в полуфинале против Алькараса и не сохранил достаточный запас психологической энергии. Поэтому не обладающий такой же стартовой скоростью, как десять лет назад, но зато технически совершенный, а оттого более грациозный и к тому же умудренный гигантским победным опытом Джокович уже просто не мог отдать этот титул. И после обмена брейками с еще не сломленным, но лишенным вдохновения Медведевым в четвертом и пятом геймах третьей партии снова взял чужую подачу.

Для выигрыша четвертого титула на US Open сербу пришлось приложить немало усилий. Перебивая мяч на другую половину корта по десять-пятнадцать раз подряд, он глотал воздух ртом и эмоционально жестикулировал в сторону своей ложи, где сидели его тренер Горан Иванишевич, другие члены команды и вся семья. Но счет — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 — не оставляет никаких сомнений в том, что все закончилось абсолютно справедливо. Сыграв свой пятый финал на мейджорах и установив российский рекорд по этому показателю, Медведев пока не смог стать двукратным чемпионом турниров Большого шлема, что в свое время удалось его выдающимся предшественникам — Евгению Кафельникову и Марату Сафину. В свою очередь, Джокович уже в четвертый раз взял три чемпионата Большого шлема за один сезон, а общее количество своих главных титулов довел до 24. Рафаэль Надаль, который продолжает восстанавливаться после травмы и вроде бы намеревается завершить карьеру на будущий год, теперь отстает от серба уже на две победы. Таким образом, и без того призрачные надежды знаменитого испанца преуспеть в споре с Джоковичем за самый престижный теннисный рекорд, кажется, похоронены окончательно.

А еще Новак Джокович значительно увеличил свои шансы на то, чтобы уже в этом году добиться другого знакового достижения в своей карьере — довести общее количество недель своего пребывания на первом месте рейтинга АТР до 400. Дело в том, что по итогам US Open ситуация на самом верху мирового рейтинга кардинально изменилась. Если две недели назад Алькарас опережал Джоковича на 20 очков, то теперь тот оторвался сразу на 3260 баллов. Так получилось потому, что испанец из 2000 своих прошлогодних чемпионских очков лишился сразу 1280, а рейтинговый куш (как и $3 млн призовых) достался Джоковичу.

Тем временем нынешняя неделя на вершине мировой классификации стала для серба уже 390-й, то есть до юбилейной отметки ему остается два с половиной месяца. Концовка прошлого сезона оказалась для Джоковича очень успешной. Он выиграл три титула — в Тель-Авиве, Астане и на итоговом турнире в Турине, а также дошел до финала парижского «мастерса», набрав 2850 баллов, в то время как Алькарас, получивший поздней осенью травму, за тот же отрезок пополнил свою общую сумму лишь на 360 очков. Таким образом, по очкам, набранным в этом году, серб впереди на 770 баллов. При идеальном раскладе достичь показателя 400 недель Джокович сумеет 20 ноября, на следующий день после завершения Nitto ATP Finals. Причем в таком случае он станет первой ракеткой мира по итогам года уже в восьмой раз.

Евгений Федяков