Диспансеризацию в Петербурге в 2023 году прошли более 2 млн человек

В 2023 году диспансеризацию в Санкт-Петербурге прошли уже больше 2 млн человек, что составляет более 74% от намеченного плана. При этом более 345 тыс. петербуржцев прошли углубленную диспансеризацию. Такие данные 3 октября опубликовала пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Согласно планам городских властей, в общей сложности в текущем году должны пройти диспансеризацию 2 млн 762 тыс. 293 человека — 60,9% взрослого населения Петербурга. Это почти на 450 тыс. больше, чем год назад.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге продолжается прививочная кампания от гриппа. До ее окончания планируют вакцинировать 3,2 млн горожан, что составляет около 60% населения города. В частности, планируется привить 500 тысяч детей, 12 тысяч беременных женщин, а также 2 млн 728 тысяч взрослого населения.

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