Объем отходов от турпотока на Кубани превысил 1,6 млн кубометров

Суммарный объем отходов от турпотока в Краснодарском крае составляет более 1,6 млн кубометров. Для обслуживания всех этих отходов потребуется установить более 4,7 тыс. контейнеров и создать свыше 2,5 тыс. мест накопления ТКО. Такие цифры приводятся в приказе краевого министерства ТЭК и ЖКХ, опубликованном на сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В документе указано, что в крае запланировано строительство трех мусорных полигонов. В Туапсинском районе создадут КПО «Туапсе», инвестиции по проекту составят около 6,6 млрд руб. В Ленинградском районе построят КПО «Староминский» стоимостью около 5 млрд руб. Третий полигон появится в Крымском районе — это ранее заявленный КПО «Анапа», на его строительство также направят порядка 5 млрд руб.

В начале августа министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию в Крымском районе Кубани комплекса по обращению с отходами за 5 млрд руб. — КПО «Анапа». Экологи тогда заявляли, что участки для строительства объектов выбраны с нарушениями, они расположены на территории проектируемой особо охраняемой природной территории. Прием заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации КПО «Анапа» завершился 12 сентября.

Согласно информации портала Torgi.gov.ru, заявок на участие в конкурсе подано так и не было, в результате концессионное соглашение подписали с инициатором проекта — ООО «Региональный оператор — КК». Вместе с тем прием заявок по КПО «Староминский» еще идет, конкурс завершится 10 октября. Заявок по КПО «Туапсе» на портале не размещалось.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Региональный оператор — КК» зарегистрировано в декабре 2021 года в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющая компания — ООО «РТ-Инвест Финанс» (гендиректор Татьяна Полякова). Учредители ООО «РТ-Инвест Финанс»: 40% — Сергей Скворцов, 35% — Андрей Шипелов, 25% — АО «РТ-Инвест» (100% компании принадлежат госкорпорации «Ростех»).

КПО «Туапсе» будет обрабатывать 350 тыс. тонн отходов в год, еще 90 тыс. тонн направят на компостирование, а 400 — захоронят. В КПО «Староминский» на обработку пустят 200 тыс. тонн отходов в год, еще 80 — на компостирование и 150 — на захоронение. В Анапе на обработку пойдет 250 тыс. тонн отходов ежегодно, 110 — на компостирование и 300 — на захоронение.

Вячеслав Рыжков

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