Анапа рассмотрит обращение с отходами

Краевое минТЭК и ЖКХ объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию в Крымском районе Краснодарского края комплекса по обращению с отходами за 5 млрд руб. Проект разработан ООО «Региональный оператор — КК», 75% которого принадлежит физлицам, 25% — структурам госкорпорации «Ростех». Он предусматривает использование не менее 1 млрд руб. из регионального бюджета. Эксперты считают, что комплекс можно построить за счет инвесторов, без нагрузки на краевую казну и увеличения тарифов. Экологи предупреждают, что участки для строительства объектов выбраны с нарушениями, они расположены на территории проектируемой особо охраняемой природной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на портале Torgi.gov.ru разместило предложение о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию комплекса по обращению с отходами (КПО) «Анапа» на территории Крымского района, возле станицы Варениковской.

«Дочка» «Ростеха» вступает в концессию

С инициативой заключения концессии выступило ООО «Региональный оператор — КК». В течение июля в администрации края проходили совещания по вопросам финансирования, создания и эксплуатации КПО «Анапа». 21 июля и. о. министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник подписал приказ о возможности заключения концессионного соглашения. В минТЭК и ЖКХ прокомментировали, что решение принято с учетом сложной ситуации, связанной с дефицитом мощностей для размещения отходов в Крымской зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

«Завершается срок эксплуатации действующего лицензированного объекта размещения ТКО в Темрюке, затягивается срок лицензирования полигона ООО “Экопол” в Славянске-на-Кубани, существует острая социальная напряженность в связи с функционированием полигона в станице Полтавской»,— комментируют в министерстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Региональный оператор — КК» зарегистрировано в декабре 2021 года в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющая компания — ООО «РТ-Инвест Финанс» (гендиректор Татьяна Полякова). Учредители ООО «РТ-Инвест Финанс»: 40% — Сергей Скворцов, 35% — Андрей Шипелов, 25% — АО «РТ-Инвест» (100% компании принадлежат госкорпорации «Ростех»).

ООО «Региональный оператор — КК» подготовило проект концессионного соглашения. В соответствии с ним, Краснодарский край (концедент) обязуется предоставить концессионеру земельный участок для строительства объекта без торгов, по договору аренды, с оплатой 0,3% от кадастровой стоимости в год, освободить его от уплаты налога на имущество на 10 лет.

По расчетам ООО «Региональный оператор — КК», сметная стоимость создания КПО «Анапа» составляет 5 млрд руб. в ценах 2022 года.

На момент заключения соглашения концессионер должен располагать собственными средствами на создание объекта не менее 400 млн руб., остальные средства — заемные. Краснодарский край принимает на себя обязательства по выплате концессионеру не менее 1 млрд руб. из бюджета региона. Первый платеж 50% должен поступить не позднее 60 рабочих дней с даты получения разрешения на строительство. Вторая половина суммы — в течение последующих шести месяцев.

Концессионное соглашение заключается на 16 лет. Построенный объект станет собственностью Краснодарского края. Процесс создания КПО «Анапа» разделен на три этапа общей протяженностью 150 месяцев. Четких сроков начала эксплуатации КПО «Анапа» проект соглашения, подготовленный ООО «Региональный оператор — КК» и размещенный на Torgi.gov.ru, не содержит.

Согласно проекту соглашения, администрация края обязуется предоставить концессионеру для строительства объекта два участка в Крымском районе, в границах СХПК «Кубань», площадью 24 и 38 га, категории «земли промышленности», обеспеченные электричеством, газом, водой и подъездной автомобильной дорогой шириной шесть метров.

Предполагается, что КПО «Анапа» будет состоять из мусоросортировочной линии, участка компостирования, рабочих карт для захоронения отходов. Проектируемая мощность комплекса — 300 тыс. ТКО в год. Поступление необходимого объема отходов обязан обеспечить концедент путем направления их потоков на объект. ТКО передаются концессионеру в собственность безвозмездно, в том числе вторичные материальные ресурсы (ВМР), собранные раздельно. По расчетам ООО «Региональный оператор — КК», выручка от реализации ВМР к 2038 году может составить около 430 млн руб. в год.

Приказом и. о. министра ТЭК и ЖКХ определен 45-дневный срок приема заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами «Анапа». Заявки принимаются в рабочее время с 29 июля по 12 сентября. Если предложений не поступит или заявителей признают не соответствующими требованиям, концессионное соглашение будет подписано с ООО «Региональный оператор — КК».

По информации «Ъ-Кубань», в первой декаде августа аналогичные конкурсы на право заключения концессионных соглашений по созданию отходоперерабатывающих комплексов будут объявлены в отношении участков в Ленинградском (КПО «Староминский») и Усть-Лабинском (КПО «Двубратский») районах.

В 2022 году АО «РТ-Инвест» и Краснодарский край заключили соглашение о реализации комплексной системы обращения с отходами. Компания представила концепцию, согласно которой планировала построить в регионе пять комплексов по переработке отходов мощностью 1,5 млн тонн в год и два завода по энергетической утилизации «хвостов» — остаточных фракций ТКО — мощностью более 1,6 млн тонн в год.

Свои инвесторы в деле

Эксперты, опрошенные «Ъ-Кубань», считают, что администрации не стоит делать ставку только на «РТ-Инвест», в край можно привлечь инвесторов, которые создадут отходоперерабатывающие мощности за собственные средства, без миллиардной нагрузки на бюджет.

«Наш регион остро нуждается в инфраструктурных объектах по обращению с отходами. Но их создание возможно и без участия краевой казны. Например, региональный оператор Новокубанской зоны приступает к реализации инвестпроекта по строительству аналогичного комплекса с сортировочной линией, участками для компостирования и захоронения отходов за счет собственных средств. Без увеличения тарифов для населения и просчитанной окупаемостью»,— говорит первый заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин.

«Бизнес-модель “РТ-Инвеста” можно назвать “полигонно-мусоросжигательной”. Это следует из опыта работы компании в Московской области и Татарстане. Вряд ли она будет другой в Краснодарском крае. Если так, то вероятен риск экоконфликтов и рост социального напряжения. Нивелировать риски способна модель экономики замкнутого цикла. Но она предполагает вовлечение населения в раздельный сбор, поддержку заготовителей и утилизаторов, зеленые закупки»,— комментирует руководитель лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров.

Вторая жизнь мусора

Одновременно с созданием КПО «Анапа» на соседнем участке в окрестностях Варениковской площадью около 10 га начинается реализация масштабного проекта по строительству инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем. Застройщиком экопромпарка определено дочернее общество ППК «Российский экологический оператор» (учреждено РФ) — ООО «Экологический цифровой оператор» («Экоцифра»).

ООО «Экологический цифровой оператор» зарегистрировано в июле 2021 года в Москве. Уставный капитал — 3,8 млрд руб. В 2022 году чистая прибыль составила 3,6 млн руб., чистые активы — 985,5 млн руб. С мая 2023 года генеральным директором является Александр Двинин.

Экопромпарк будет создан в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» госпрограммы РФ «Охрана окружающей среды». Объем инвестиций в проект — 1,3 млрд руб. Срок реализации: 2022–2030 годы. Ввод объектов инфраструктуры экопромышленного парка в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2024 года. В мае 2033 года проект прошел госэкспертизу. В июне получено разрешение на строительство.

На территории экопромпарка планируется создать предприятия по переработке пластика, стеклобоя, макулатуры. Резидентами станут структуры АО «РТ-Инвест»: ООО «РТ-Инвест Ресайклинг» и дочерние предприятия. Предполагается, что создание производств по обращению с отходами и вторичными материальными ресурсами обеспечит ориентировочную сумму вложений порядка 1,65 млрд руб. и позволит создать до 200 рабочих мест.

«Если РТ-Инвест в промпарке ППК РЭО будет из пластика, стекла и макулатуры производить товары народного потребления с содержанием вторсырья (тазики, строительный материал, стекловату, гофроизделия и т. д.), то это можно только приветствовать. Однако высока вероятность того, что будут производить RDF-топливо для цементных и мусоросжигательных заводов»,— говорит Содном Будатаров.

Экологическая вахта по Северному Кавказу (ЭВСК) выступает категорически против реализации проектов на выбранной территории. Причин для этого несколько. Основная, по словам экологов, заключается в том, что объекты размещения отходов планируют строить на территории уникального природного комплекса в степях долины реки Чекупс вблизи грязевых вулканов, где по заказу краевого министерства природных ресурсов идет проектирование региональной особо охраняемой природной территории «Урочище Коваленкова бага».

«ООПТ и крупномасштабные объекты мусорной отрасли на одной и той же территории несовместимы. Кроме того, данные объекты окажут негативное воздействие на состояние окружающей среды в расположенных вблизи них населенных пунктов. Это может произойти вследствие выбросов свалочных газов, которые возможны, несмотря на все заверения об “экологической безопасности” этих объектов. Мы это уже слышали, когда строили так называемый экополигон в Белореченске, и знаем, чем это закончилось. Однозначно негативно повлияет на жизнь людей массовое движение большегрузных мусоровозов через станицы Гостагаевская и Варениковская. Также — объекты предлагается разместить в водоохранной зоне реки Чекупс, что прямо запрещено законодательством. Есть и другие причины, по которым строительство данных объектов неприемлемо. Нужно искать альтернативные, экологически приемлемые, варианты их размещения»,— резюмируют в ЭВСК.

Наталья Нестеренко

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