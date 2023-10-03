Пентагон попросил Конгресс США увеличить финансирование помощи Украине

Пентагон обратился в Конгресс США с просьбой увеличить объем финансовой помощи Украине, поскольку у оборонного ведомства заканчиваются средства на замену уже отправленных Киеву вооружений. Выдержки из письма Пентагона приводит агентство Associated Press.

Замминистра обороны США по финансам Майкл Маккорд, от имени которого было направлено письмо, предупредил Конгресс, что у страны закончились возможности долгосрочного финансирования Киева в рамках инициативы содействия безопасности Украины. По словам господина Маккорда, на балансе Пентагона осталось только $1,6 млрд из выделенных Конгрессом $25,9 млрд на пополнение собственных запасов вооружений, таких как ракеты и артиллерийские снаряды.

«Нам уже пришлось замедлить пополнение запасов наших собственных сил, чтобы обезопасить себя на случай неопределенностей, связанных с финансированием. Невозможность своевременно восполнить запасы собственных вооруженных сил может подорвать нашу боеготовность»,— отметил Майкл Маккорд.

Господин Маккорд также добавил, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены отложить или сократить поставки средств ПВО, боеприпасов, беспилотников и другой техники, которая «критически необходима Украине сейчас, когда Россия готовится к зимнему наступлению».

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделения помощи Украине. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Белый дом заявил, что у Вашингтона есть возможность оказывать только краткосрочную поддержку Украине.

О ситуации — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».