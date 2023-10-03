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Коммерсантъ FM
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Президент «Русского молока» Василий Бойко-Великий приговорен к 6,5 года колонии

Черемушкинский суд Москвы проговорил к 6 годам и 6 месяцам колонии президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 млн руб. в ростовском банке «Кредит Экспресс». Бизнесмен был взят под стражу в зале суда.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Признать Бойко-Великого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой). Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима»,— огласила приговор судья Валерия Боднарь. Это ниже чем просила прокуратура. Гособвинитель запрашивал для бизнесмена 9 лет колонии.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о растрате еще в 2021 году. Дело было возбуждено в отношении генерального директора ростовского ООО КБ «Кредит Экспресс» Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко, главного бухгалтера кредитной организации Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина.

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