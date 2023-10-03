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Коммерсантъ FM
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Сбериндекс: зарплаты летом выросли на 5,6%

Медианная зарплата в России летом составила 52 269 руб. Это на 5,6% больше значения, чем было весной, и на 7,8% превышает показатель за аналогичный период 2022 года, следует из исследования Сбериндекса.

Медианная зарплата — это величина оплаты труда до уплаты НДФЛ в расчете на 1 рабочее место, относительно которой половина получателей имеет уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина — выше. Показатель построен на основе выплат зарплаты юрлицами-клиентами Сбера сотрудникам в текущем месяце.

По данным аналитиков, рост зарплат поддерживается дефицитом рабочей силы. Больше всего выросли доходы у работников обрабатывающих производств — на 15,9% год к году. В среднем самые высокие медианные зарплаты были у работников, занятых добычей полезных ископаемых (86 тыс. руб.), в финансах и страховании (68,9 тыс. руб.) и у специалистов по IT и связи (68,1 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты — в сфере административной деятельности (39,8 тыс. руб.).

В регионах самые высокие зарплаты зафиксировали в Чукотском автономном округе (89,7 тыс. руб.), Москве (87,2 тыс. руб.) и Магаданской области (86,2 тыс. руб.). Самые низкие — в Калмыкии (39,8 тыс. руб.), Ивановской области (40,1 тыс. руб.) и в Алтайском крае (40,2 тыс. руб.).

Наиболее высокие темпы роста зарплат отмечены в Курганской области (15,6% год к году), Костромской области (15,4%) и Чувашии (15%).

По данным Минэкономики, в июле реальная зарплата год к году выросла на 13,9%, а безработица достигла исторического минимума — 3%. В hh.ru говорили, что зарплаты в России с начала года выросли на 46%. Основным фактором называют дефицит рабочих рук на фоне рекордно низкой безработицы.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Вакансии привлекают зарплатой».

Лаура Кеффер

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