Prinzip планирует начать строить клубный дом на Вознесенской горке в 2024 году

Уральская компания Prinzip планирует начать строительство клубного дома на Вознесенской горке в центре Екатеринбурга в 2024 году. Об этом «Ъ-Урал» рассказал глава компании Геннадий Черных. Напомним, клубный дом хотят построить на улице Клары Цеткин,13. «Он получается очень дорогой, очень сложный. Это такой формат, которого еще не было в России»,— прокомментировал господин Черных.

Глава компании также отметил, что объект культурного наследия («Школа, 1910 год»), который находится рядом, восстановят. На строительную площадку, по предварительны данным, компания намерена выйти летом следующего года.

Ранее заявлялось, что это будет семиэтажный жилой дом на 17 квартир с подземным паркингом на 77 машиномест (сейчас Геннадий Черных заявил, что в доме будет 12 квартир). Кроме того, ранее было представлено несколько эскизных вариантов дома.

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