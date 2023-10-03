Россельхознадзор нашел свинину в халяльной колбасе

ДНК свиньи нашли в халяльной колбасе, произведенной ИП Карамышевой С. В. и ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», сообщает Россельхознадзор по Свердловской области. Ведомство пообещало направить данные в областную прокуратуру.

ДНК свиньи обнаружили в продукции «Вареная колбаса Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль». Производителей уведомили о несоответствии маркировки и фактического состава продукции. За подобные нарушения грозит прекращение действия деклараций о соответствии, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В 2019 году в халяльной продукции ООО «Равис — Птицефабрика Сосновская» в Челябинской области уже находили ДНК свиней, тогда речь шла о пельменях. Проверку проводили по просьбе представителя властей Чечни.