В халяльных пельменях «Рависа» обнаружили свинину

В халяльной продукции ООО «Равис-Птицефабрика Сосновская» (Челябинская область) обнаружена ДНК свиней. Об этом сообщает Свердловская региональная организация «Комитет общественного контроля», которая по просьбе представителя главы Чеченской Республики в регионе провела исследования халяльных продуктов.

Комитет провел контрольную закупку 10,8 кг халяльных пельменей, изготовителем которых в маркировке указано ООО «Равис-Птицефабика Сосновская», на рынке «Омега» в Екатеринбурге и передали на исследование в управление Россельхознадзора по Свердловской области. «Пельмени «Равис-Птицефабика Сосновская», как показало исследование в аккредитованной лаборатории ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора", не могут быть отнесены к халяльной продукции, поскольку в составе продукта было обнаружено ДНК свинины. При этом на потребительской упаковке исследованного продукта было указано, что он не содержит запрещенных ингредиентов и соответствует требованиям, предъявляемым к продукции халаль»,– сообщает комитет.

Генеральным директором ООО «Равис-Птицефабрика Сосновская» является бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов. В июле этого года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором три человека получили тяжелые травмы(ч. 1 ст. 264 УК РФ). Авария произошла 28 июля в Аргаяшском районе. Lexus Андрея Косилова выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada.