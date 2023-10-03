У производителя плавленых сыров «Дружба» и «Янтарь» поменялся собственник

Структура миллиардера Александра Клячина продала расположенный в Москве завод плавленых сыров «Карат», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно им, 21 сентября 2023 года 99,9% в ООО «Карат инвестиции» (владеет АО «Карат») перешло в собственность предпринимателя Александра Вознесенского. Ранее этой долей владела фирма «Гледен капитал», входящая в Gleden Invest господина Клячина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Карат» — один из трех крупнейших производителей плавленого и творожного сыра в России (бренды «Дружба», «Янтарь» и Violette). Александр Клячин купил завод у Связь-банка и бывшего владельца завода Владимира Корсуна в 2018 году. Господин Клячин занимает 95-е место в рейтинге Forbes, его состояние оценивается в $1,2 млрд.

В мае Замоскворецкий суд в рамках иска замгенпрокурора Игоря Ткачева к нефтяной компании «Русь-ойл» наложил арест на другие активы миллиардера. В их числе были акции и доли фирм, владеющих гостиничной сетью Azimut Hotels, проектами девелоперской компании KR Properties, отелем «Метрополь». Одним из ответчиков по иску выступает бизнесмен Алексей Хотин.

О том, как государство спасало «Дружбу»,— в материале «Это твоя родина, сырок».

Лаура Кеффер