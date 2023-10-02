В Каневском районе третий день разыскивают пропавшую школьницу
В Каневском районе третий день идут поиски школьницы из станицы Стародеревянковской Каневского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Анастасия Безотосная 2008 года рождения не вернулась домой с занятий в МБОУ СОШ №11 в субботу 30 сентября. До настоящего времени место нахождения девочки неизвестно.
В ведомстве призвали граждан незамедлительно обратиться в полицию в случае получения информации о возможном местонахождении пропавшей.
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