В Каневском районе третий день разыскивают пропавшую школьницу

В Каневском районе третий день идут поиски школьницы из станицы Стародеревянковской Каневского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Анастасия Безотосная 2008 года рождения не вернулась домой с занятий в МБОУ СОШ №11 в субботу 30 сентября. До настоящего времени место нахождения девочки неизвестно.

В ведомстве призвали граждан незамедлительно обратиться в полицию в случае получения информации о возможном местонахождении пропавшей.

Анастасия Донскова

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