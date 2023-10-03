Банк «Траст» выкупил 32,97% в «Богучанском ЛЗУ»

По итогам торгов в рамках банкротства ООО «Богучанский ЛПК» продана доля компании в ООО «Богучанский лесозаготовительный участок» (ЛЗУ). На торги было подано две заявки. Покупателем 32,97% стал банк «Траст», следует из документов торгов. Стоимость продажи составила 100 тыс. руб., что соответствует стартовой стоимости лота. Номинальная стоимость доли – 155,9 млн руб. Таким образом «Траст» увеличил свою долю в «Богучанском ЛЗУ» до 100%, ранее (в феврале 2022 года) банк получил 67,03% в ЛЗУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Богучанский ЛЗУ» также находится в процедуре банкротства – конкурсное производство в компании введено в июле 2022 года.

В середине сентября договор купли-продажи активов «Богучанского ЛПК» был заключен с компанией «АйСиЭм Вуд», которая приобрела за 354,8 млн руб. различную технику и оборудование, здания административно-бытового корпуса, котельной, заводоуправления, сушильный цех, линии лесопиления, сортировки и упаковки пиломатериалов, склады и т.д.

«Богучанский ЛПК» был открыт на мощностях Ангарского ЛПК, ранее принадлежавшего шведской сети IKEA. Признан банкротом в мае 2022 года.

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Оксана Павлова