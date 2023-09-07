Красноярская компания может приобрести активы Богучанского ЛПК

Торги про продаже имущества банкротящегося Богучанского ЛПК с начальной ценой 355 млн руб. могут достаться компании из Красноярского края ООО «Ай сиэм вуд». Она оказалась единственным допущенным участником, следует из документации к торгам. «Компания вправе заключить договор купли-продажи имущества должника в соответствии с условиями торгов или предоставленным ею предложением о цене данного имущества»,– сообщается в карточке торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ

В составе лота: различная техника и оборудование, здания административно-бытового корпуса, котельной, заводоуправления, сушильный цех, линии лесопиления, сортировки и упаковки пиломатериалов, склады и т.д.

ООО «Богучанский ЛПК» признано банкротом в мае 2022 года. ЛПК был открыт на мощностях Ангарского ЛПК, ранее принадлежавшего шведской сети IKEA. Компания контролировалась ООО «Рост инвестиции», с марта 2022 года 100% принадлежат банку «Траст»

ООО «Ай сиэм вуд» зарегистрировано в Красноярском крае в сентябре 2021 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 25% в компании принадлежит Степану Черных и Анатолию Сафонову, еще 50% – у московского ООО «Девелопмент плюс», которое контролирует «СД Групп».

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Оксана Павлова