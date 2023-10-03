Вице-президент UEFA извинился за поддержку допуска юношеских сборных РФ к турнирам

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон извинился за то, что проголосовал в поддержку допуска российских юношеских сборных к соревнованиям. Он был одним из пяти вице-президентов, кто поддержал решение, хотя его национальная команда отказалась участвовать в соревнованиях с россиянами.

«Я сожалею о том, что моя позиция в UEFA и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию»,— говорится в заявлении вице-президента. Господин Нильссон отметил, что UEFA хочет проверить, «правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми».

26 сентября исполком UEFA допустил к международным соревнованиям в этом сезоне российские юношеские сборные. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды из РФ будут проводить без флага, гимна страны, а также не в России. По данным Sky News, трое из пяти вице-президентов UEFA были против этого решения, но его поддержали швед Карл-Эрик Нильссон и итальянец Габриэль Гравина. Сборные Англии, Польши, Швеции, Дании, Латвии, Литвы и Норвегии отказались играть с россиянами.

Леонид Уварчев