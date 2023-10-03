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Коммерсантъ FM
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Нефть Brent торгуется ниже $90 за баррель. В последний раз цена находилась на этом уровне 8 сентября.

Декабрьский фьючерс на европейскую Brent торговалсяь на лондонской бирже ICE на уровне $89,8 за баррель в 5:04 по московскому времени. Цена опустилась больше чем на 2,6%. Американская WTI торгуется на Нью-Йоркской товарной бирже на уровне $87,9 за баррель. Ее стоимость упала больше чем на 1%.

В прошлом квартале нефть заметно выросла в цене. Brent подорожала за три месяца на 23,1%, WTI — на 28,5%.

Международное энергетическое агентств ожидает значительного дефицита нефти на мировом рынке из-за ограничения на добычу странами ОПЕК+. До сих пор добровольное сокращение добычи странами соглашения компенсировалось ростом поставок из США и Бразилии. Теперь же в МЭА фиксируют, что предложение нефти не поспевает за растущим спросом.

Подробнее о дефиците — в материале «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Леонид Уварчев

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