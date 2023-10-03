МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300

Министерство иностранных дел РФ внесло в правительство законопроект о повышении визовых сборов и об отмене визовых льгот для въезжающих в РФ граждан стран Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, сообщили источники РБК. Они утверждают, что правительство одобрило документ.

Стоимость виз увеличится с ранее установленных €35–70 (примерно $37–73)до $50–300 в зависимости от срочности и кратности. Больше не будет действовать безвизовый въезд для ряда категорий: близких родственников, членов официальных делегаций, чиновников, школьников, студентов, аспирантов, участников спортивных мероприятий, людей, въезжающих по гуманитарным причинам (в том числе для лечения, участия в похоронах и посещения тяжелобольного родственника). Будет также отменена льгота для участников научной, культурной и творческой деятельности. В связи с этим МИД ожидает увеличения доходов от выдачи виз в 2,8 раза.

МИД в пояснительной записке к законопроекту отмечает, что страны Европы смогут пользоваться запущенной в августе электронной визой. Ее стоимость составляет $52, что сопоставимо с ценой краткосрочной однократной визы ($50).

Законопроект является ответом на решение ЕС, Дании, Исландии, Норвегии и Швейцарии приостановить действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз. Среди прочего они перешли на использование повышенных ставок визовых сборов. МИД хочет «синхронизировать режим взимания российских визовых сборов» с режимом в европейских странах.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в разговоре с РБК предположил, что новые меры затронут бизнесменов или родственников российских граждан. По его словам, «значительная часть так называемых немецких и американских туристов — наши бывшие сограждане», а классического туризма из ЕС в РФ практически нет, есть только «отдельные индивидуалы, которые добираются до России через третьи страны».

С какими трудностями сталкиваются российские туристы при подаче документов в консульства стран ЕС — в материале «Ъ FM» «Визы затягивают сроки».

Леонид Уварчев