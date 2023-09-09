Визы затягивают сроки

Россиянам стало труднее оформить шенгенскую визу. Разрешения на въезд в Испанию, к примеру, сейчас можно ждать более 45 дней, и это при условии, что удастся занять очередь. Кроме того, приостановлена работа региональных филиалов. Выросли и сроки получения виз в Италию. С чем связаны сложности? И чего еще ждать от визовых центров российским туристам? Расскажет Александр Рассохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Когда год назад ЕС отменил упрощенный визовый режим для россиян, выросли и сроки выдачи виз, и пакет документов, и консульский сбор: с €35 до €80. В случае некоторых шенгенских стран последствия проявились только летом. Представительства Италии и Испании, чья политика в отношении россиян после февраля 2022 года почти не менялась, с июля просят заявителей закладывать на оформление виз до шести недель. Ловить свободный слот для записи на собеседование можно еще месяц. Кирилл, который в октябре собирается отдохнуть в Испании, решил сэкономить время, получив визу Франции:

«Французы сейчас дают визы на более длительные сроки. Часто на два-три года, а то и на пять лет, что у испанцев случается очень редко. Так как мы имеем достаточно большую историю поездок в ЕС, есть большая вероятность, что, скорее всего, получим длительную визу именно у французов. Окон очень мало. Ловить их самостоятельно проблематично, поэтому многие пользуются ботами в Telegram. На всевозможных форумах много рекламы таких ботов, мы воспользовались одним из них, подписались 10 августа, и 5 сентября бот записал нас на 11 сентября».

Ситуацию с испанскими визами усугубил переезд московского визового центра. С конца июля он работает на Космодамианской набережной. Теперь там принимают еще и заявителей из регионов. В частности, в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, по официальной информации, филиалы закрыты «по техническим причинам до дальнейшего уведомления».

Туристы, которые сейчас пытаются оформить испанскую визу, рискуют остаться без отдыха, говорит руководитель шенгенского отдела компании «Визаход» Юлия Громова:

«Консульство Испании сменило визовый центр. И этот новый визовый центр элементарно не справляется со своей задачей. Записи на личную подачу у них нет, документы принимают, а потом их бросают просто на пол, и они там валяются по месяцу. Их даже не передают в работу в консульства. Мы не заносим в данный момент, например, через наши контакты, которые у нас были до этого. Но сейчас ситуация начинается стабилизироваться».

Лучше обстоит ситуация с визами Греции. Найти свободный слот можно за неделю, заявления рассматриваются еще две-три. Разрешение на въезд во Францию придется ждать в лучшем случае месяц, зато даже сейчас консульство может выдать мультивизу сразу на полгода. Италия — и вовсе на год. Отказывают заявителям по-прежнему редко, но решения консульств стали менее предсказуемы, продолжает Юлия Громова:

«Статистики для россиян больше не существует. С хорошей историей могут поставить однократную визу на срок поездки либо вернуть пустой паспорт, отказав поставить визу на полгода. Раньше часто было так, что если одному отказывают, то и остальным тоже. А сейчас могут отказать, допустим, мужу, а жене и детям дать. Предвзятого отношения ни у итальянцев, ни у французов из-за нынешней ситуации нет».

Чаще всего страны шенгенской зоны настаивают, чтобы заявитель подавал документы на визу в стране своего постоянного проживания. Но в отдельных случаях россиянам удается сделать это, находясь в соседних республиках, например, в Армении и Узбекистане, отмечает руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Люди обращаются в консульства Грузии, Армении, Узбекистана. Нужно записаться и иногда приходится приезжать пару раз. То есть сначала запись, а потом уже приезд по факту записи. Это может занять две-три недели. Но я не вижу, чтобы специально ездили для получения шенгенской визы. Ездят даже на Маврикий, но совмещают с отпусками. Особенно Маврикий популярен для получения визы США».

В случае других стран оформить разрешение реально, но весьма трудно. Например, за краткосрочной визой Дании придется обратиться в консульство Литвы в Калининграде. Австрия часто отклоняет заявки россиян. А, к примеру, Германия может затребовать медицинскую страховку от местной компании и выписку из банка в ЕС.

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Елизавета Скобцова