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Коммерсантъ FM
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Экс-премьер СССР Николай Рыжков ушел из Совета федерации

Срок полномочий сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова досрочно прекращен. Экс-премьер СССР проработал в должности члена Совета федерации 20 лет.

Документ о досрочном прекращении полномочий сенатора подписала спикер Совфеда Валентина Матвиенко 25 сентября. Вместе с ним из верхней палаты парламента ушли еще ряд сенаторов. Как следует из сообщения на сайте Совфеда, основанием у всех стали пункты «а» и «б» статьи 4 закона «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы», то есть по письменному заявлению самих сенаторов или в связи с их избранием на другую должность. О причинах ухода господина Рыжкова не сообщалось.

Николаю Рыжкову 94 года. Он работал в Совфеде с 2003 года и был старейшим сенатором. В 1980-е годы занимал пост председателя Совета министров СССР, входил в политбюро ЦК КПСС, поддерживал курс Михаила Горбачева на создание «рыночного социализма» с сохранением планового управления экономикой. Возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, координировал работу по ликвидации последствий землетрясения в городе Спитак в Армении. Является последним живущим главой правительства СССР.

Леонид Уварчев

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