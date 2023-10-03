Инноваторы остались при своих

Трансформация экономики и санкции не привели к падению затрат предприятий на инновации, подсчитали в Институте экономических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Росстата. В 2022 году такие вложения составили 2,7 трлн руб.— это рост на 12,5% по сравнению с 2021 годом, впрочем, в постоянных ценах с учетом инфляции показатель не изменился. Эксперты отмечают, что отечественные инновации в прошлом году поддержали уход западных компаний, необходимость импортозамещения и меры господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ИСИЭЗ проанализировал данные Росстата об инновационной деятельности организаций в 2022 году. Общий вывод экспертов: в условиях санкций и структурной трансформации экономики, компании, адаптировавшись под новые реалии, продолжали инвестировать в инновации для достижения своих долгосрочных целей.

Затраты организаций на инновационную деятельность в 2022 году составили 2,7 трлн руб. (в 2021 году — 2,4 трлн руб.). С учетом инфляции, таким образом, показатель не изменился. Меры господдержки производителей и пользователей отечественного программного обеспечения способствовали росту затрат на разработку и приобретение программ и баз данных сразу на 98%. Более всего затраты увеличились в отраслях, из которых уходили зарубежные компании. Так, в производстве бумаги показатель вырос на 46,5%, химических веществ и продуктов — на 42,5%, мебели — на 33,2%, текстильных изделий — на 28,1%. Рост также зафиксирован в сферах, получивших господдержку: в сельском хозяйстве (на 26,7%), в телекоммуникациях и IT (на 16,2%).

Интенсивность затрат на инновационную деятельность (их доля в общем объеме продаж) в 2022 году практически не изменилась (2,1% против 2% в 2021-м). Объем произведенной инновационной продукции в 2022 году составил 6,4 трлн руб. (против 6 трлн руб.), в постоянных ценах показатель снизился на 8%. Тройка лидеров здесь — сельское хозяйство (плюс 60,1%), металлургия (плюс 41,4%) и транспортировка и хранение (плюс 31%). В общем объеме продаж организаций доля инновационной продукции по-прежнему невысока — 5,1% (в 2021 году — 5%).

Член генсовета «Деловой России» и гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин отмечает большое количество конкурсов, грантов, хакатонов, направленных на развитие инновационной деятельности. Он напомнил, что государство ввело грантовую поддержку высокотехнологического бизнеса и законодательно определило термин «высокотехнологичный бизнес» — все это способствует развитию хайтека. «Для ускорения выведения на рынок отечественных технологий необходимо правильно настроить экосистему и инструментарий, позволяющий сокращать трансакционные издержки на поиск и создание нового продукта»,— полагает основатель компании «Инвенторус» Евгений Елфимов. Одним из ключевых драйверов здесь могут стать профессиональные технологические посредники (брокеры).

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отмечает, что, «с одной стороны, можно говорить, что стимул рынку дан, отчего произошел рост в ряде отраслей, с другой — инновационной деятельности все же уделяется недостаточно внимания». По его мнению, работы только Фонда содействия инновациям недостаточно, глобальная задача — появление стратегии инновационной деятельности, которая должна охватывать все отрасли.

Венера Петрова