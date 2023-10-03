Прокурор надзирал за взятками следствию от депутатов

Бывший старший следователь управления СКР по Волгоградской области Дмитрий Николаев на десять лет отправится в колонию строгого режима — после рассмотрения апелляционной жалобы приговор вступил в силу. Экс-сотрудник признан виновным в получении 21 млн руб. в качестве взятки. Суд установил, что деньги предназначались за освобождение из-под стражи бывших депутатов городской думы Волгограда, обвиняемых в создании оргпреступного сообщества для страховых махинаций. Подсудимый вину не признает, защита готовит кассационную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор бывшему старшему следователю СУ СКР по региону Дмитрию Николаеву, которого Дзержинский районный суд признал виновным в получении 21 млн руб. взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-сотрудник комитета приговорен к десяти годам колонии строгого режима с пятилетним запретом на госслужбу. Вместе с ним срок получил и посредник — бывший волгоградский прокурор Руслан Тришин. За посредничество в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) фигурант получил восемь лет строгого режима. Каждому из осужденных также назначен штраф в размере 12 млн руб.

В пресс-службе УФСБ РФ по Волгоградской области датируют преступление 2017–2019 годами, когда подсудимый взял деньги за изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. По данным “Ъ” средства подсудимый получил от депутатов городской думы Волгограда, которых обвиняют в создании фирм, занимающихся страховыми махинациями. Это уголовное дело, фигурантами которого проходят экс-депутаты Алексей Зверев, Евгений Щур, Федор Литвиненко и Евгений Глазков, поступило в Центральный районный суд Волгограда в мае 2021 года. Некоторым из фигурантов вменяют в вину до восьми эпизодов мошенничества (ст. 159 УК РФ), подделку документов (ст. 327 УК РФ), фальсификацию доказательств (ст. 303 УК РФ), а также создание оргпреступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ). Приговор обвиняемым не вынесен до сих пор. Следствие считает, что они через подконтрольных лиц оформляли либо выкупали у автомошенников фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, а затем самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые завышали стоимость восстановительного ремонта транспортных средств. Ущерб страховых компаний от преступной деятельности сообщества оценивается правоохранительными органами в 84 млн руб.

В ноябре 2020 года Дмитрий Николаев выступил с видеообращением, в котором он признался, что в 2016 году якобы сфальсифицировал материалы уголовного дела в отношении бывших депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура, Алексея Зверева и Федора Литвиненко. Указания о фальсификации уголовного дела он, с его слов, получил от бывшего начальника СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Через некоторое время сотрудник СКР выступил в СМИ с опровержением и сказал, что его слова не соответствуют действительности, а произнести их его якобы заставили с помощью шантажа. После этого Дмитрий Николаев уволился из органов.

Михаил Музраев, которого экс-майор юстиции Николаев упоминал в своем обращении, был приговорен к 17 годам лишения свободы за теракт (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Суд пришел к выводу, что генерал-лейтенант организовал покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Дмитрия Николаева задержали в мае 2021 года, решение об аресте принимал Басманный райсуд Москвы.

Подсудимый уверен, что следствие и суд неверно квалифицировали его действия, рассказал “Ъ” его адвокат Роман Варавкин. «Апелляционная жалоба подзащитного содержала массу доводов на порядка 40 листах. Судом первой инстанции не была дана оценка показаниям свидетелей, которые были даны непосредственно в судебном заседании. Первая инстанция исказила суть содержания показания, сослалась на те протоколы, которые не исследовали в судебном заседании, а те показания, которые фактически давались людьми, пришедшими в процесс, были или не учтены, или искажены»,— рассказал защитник. Господин Варавкин добавил, что с точки зрения подзащитного действия следует квалифицировать скорее как злоупотребление полномочиями. По словам адвоката, решение обжаловать приговор в кассационном порядке уже принято.

Никита Маркелов, Саратов