Срок добавили по фиктивному договору

В Самаре суд вынес приговор по делу бывших топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Сергея Тюлевина и Светланы Кирилиной. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями и крупном мошенничестве. По версии обвинения, управленцы в 2014 году заключили договор с одной из компаний на проведение ряда работ, в которых не было необходимости, но при этом оплата была произведена. В итоге подсудимые получили по семь лет колонии общего режима — с учетом ранее вынесенного им приговора по другому делу: Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин уже были осуждены по обвинению в злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств на шесть с половиной лет каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-начальника финансового управления самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Светланы Кирилиной и бывшего главного инженера предприятия Сергея Тюлевина. Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда. «Каждому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений, с учетом приговора Кировского районного суда Самары от 2 декабря 2021 года, в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— уточнили в суде.

По эпизоду злоупотребления должностными полномочиями подсудимым назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Однако в связи с истечением срока давности уголовного преследования по этому обвинению бывших топ-менеджеров освободили от наказания.

Суд приступил к рассмотрению этого уголовного дела в июне 2022 года. В его основу лег фиктивный, по мнению следствия, договор, заключенный в 2014 году топ-менеджерами «Прогресса» с ООО «Союзобщемашимпорт». Контрактом предусматривались установление шефского надзора за строительством фундамента и подготовка монтажной площадки для обустройства гидравлического вытяжного пресса «Шулер». При этом потребности в оказании указанных услуг, говорится в деле, не было и работы не выполнялись. Однако, установили правоохранители, оплата невыполненных работ была произведена. Ущерб по уголовному делу составил более 16,6 млн руб.

Напомним, что по первому уголовному делу в отношении Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина Кировский райсуд Самары вынес решение в конце 2021 года. Тогда они обвинялись по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). По второй статье суд освободил их от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, в итоге подсудимые получили по девять лет колонии общего режима каждый. Однако в апреле этого года Самарский областной суд изменил приговор: срок заключения бывших топ-менеджеров был снижен до шести с половиной лет.

Претензии к Сергею Тюлевину и Светлане Кирилиной появились в октябре 2016 года после масштабной проверки «Роскосмоса». Предметом разбирательства, а затем и уголовного расследования стал контракт на модернизацию производственной базы РКЦ «Прогресс» для серийного выпуска ракет-носителей «Союз-2», который самарское предприятие заключило 17 октября 2011 года с ООО «Спец Строй». В рамках контракта космический центр должен был купить и смонтировать за 2,9 млрд руб. чешский станочный центр модели FOZO 80-VR/2,6 и итальянский токарно-фрезерный многоцелевой станок AC 62 TM 5500. Поставщик «Спец Строй» привлек в качестве соисполнителей контракта компанию «Технокомплектлинии», заключив с ней договоры на поставку чешской и итальянской продукции стоимостью €3,552 млн и €7,489 млн соответственно. «Спец Строй» перечислил указанной компании два аванса на сумму около 175 млн руб., однако впоследствии, по версии ФСБ, с целью извлечения выгоды и преимуществ для аффилированного с руководством «Прогресса» ООО «Самарская торговая компания — Экспорт 2002» принял решение о замене «Технокомплектлиний». В ноябре 2014 года были подписаны договоры о замене лиц в обязательствах с иностранными контрагентами.

По данным следствия, в январе 2015 года «Прогресс», несмотря на ранее заключенный контракт, объявил конкурс на закупку чешского станочного центра на условиях, выгодных «Экспорту 2002». Следствие также выяснило, что указанная в условиях тендера стоимость оборудования была необоснованно завышена и составила €3,75 млн (при цене изготовителя €2,26 млн). В итоге в январе 2015 года «Прогресс» заключил с «Экспортом 2002» контракт, по которому стоимость чешского оборудования составила €3,72 млн. Ранее заключенный договор с «Технокомплектлиниями» был расторгнут. Схожая схема была использована и в случае с приобретением итальянского станка.

Общий ущерб «Роскосмосу» от действий топ-менеджеров обвинение оценило в 849 млн руб. Гражданский иск госкорпорации к фигурантам дела суд полностью удовлетворил.

Отметим, что бывший гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин, отец Светланы Кирилиной, в 2021 году был признан виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, глава «Прогресса» заключил невыгодный для предприятия контракт и присвоил имущество завода на несколько миллионов рублей. Александр Кирилин вину не признал, суд назначил ему восемь с половиной лет лишения свободы. Затем Самарский областной суд сократил срок заключения до пяти лет, сняв одно из обвинений. А кассационный суд заменил наказание на два года условно.

Ани Айвазян, Самара