Срок давности помог смягчению

Суд изменил приговор бывшему начальнику финансового управления самарского РКЦ «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светлане Кирилиной и экс-главному инженеру предприятия Сергею Тюлевину. Срок заключения в колонии бывших топ-менеджеров был снижен с девяти до шести с половиной лет. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями при поставках оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» и нецелевом расходовании бюджетных средств. Второе обвинение было снято в связи с истечением срока давности. Общий ущерб «Роскосмосу» от действий топ-менеджеров составил 849 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета-носитель «Союз-2»

Фото: Андрей Моргунов / ТАСС Ракета-носитель «Союз-2»

Фото: Андрей Моргунов / ТАСС

Самарский областной суд изменил приговор по делу бывшего начальника финансового управления самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Светланы Кирилиной и экс-главного инженера предприятия Сергея Тюлевина. Срок заключения бывших топ-менеджеров в колонии общего режима был снижен с девяти до шести с половиной лет. Эту информацию подтвердили в пресс-центре суда.

В декабре 2021 года Кировский районный суд Самары признал бывших топ-менеджеров виновными в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и в нецелевом расходовании бюджетных средств (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ). По второй статье суд освободил их от ответственности по причине истечения срока давности. Ранее Светлана Кирилина просила суд отсрочить исполнение приговора до совершеннолетия ее четырехлетнего ребенка.

Согласно материалам дела, Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин были причастны к покупке на торгах оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» по завышенной цене.

Обвинение оценило общий ущерб «Роскосмосу» от действий топ-менеджеров в 849 млн руб. Суд полностью удовлетворил гражданский иск госкорпорации к фигурантам дела.

Уголовное дело в отношении Сергея Тюлевина и Светланы Кирилиной было возбуждено в октябре 2016 года после масштабной проверки «Роскосмоса». Предметом разбирательства «Роскосмоса», а затем и уголовного расследования стал контракт на модернизацию производственной базы РКЦ «Прогресс» для серийного выпуска ракет-носителей «Союз-2», который самарское предприятие заключило 17 октября 2011 года с ООО «Спец Строй».

В рамках контракта космический центр должен был купить и смонтировать за 2,9 млрд руб. чешский станочный центр модели FOZO 80-VR/2,6 и итальянский токарно-фрезерный многоцелевой станок AC 62 TM 5500. Поставщик «Спец Строй» привлек в качестве соисполнителей контракта компанию «Технокомплектлинии», заключив с ней договоры на поставку чешской и итальянской продукции стоимостью €3,552 млн и €7,489 млн соответственно. «Спец Строй» перечислил указанной компании два аванса на сумму около 175 млн руб., однако впоследствии, по версии ФСБ, с целью извлечения выгоды и преимуществ для аффилированного с руководством «Прогресса» ООО «Самарская торговая компания — Экспорт 2002» принял решение о замене «Технокомплектлиний». В ноябре 2014 года были подписаны договоры о замене лиц в обязательствах с иностранными контрагентами.

По данным следствия, в январе 2015 года «Прогресс», несмотря на ранее заключенный контракт, объявил конкурс на закупку чешского станочного центра на условиях, выгодных «Экспорту 2002». Следствие также выяснило, что указанная в условиях тендера стоимость оборудования была необоснованно завышена и составила €3,75 млн (при цене изготовителя €2,26 млн). В итоге в январе 2015 года «Прогресс» заключил с «Экспортом 2002» контракт, по которому стоимость чешского оборудования составила €3,72 млн. Ранее заключенный договор с «Технокомплектлиниями» был расторгнут.

В итоге, как посчитали в ФСБ, приобретение «Прогрессом» чешского станочного центра с привлечением «Спец Строя» и «Экспорта 2002» проводилось с завышением стоимости оборудования в пользу последних.

Схожая схема была использована и в случае с приобретением итальянского станка.

В июне прошлого года Кировский районный суд Самары приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина. Им инкриминируется ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В материалах следствия по делу речь идет о заключении обвиняемыми с ООО «Союзобщемашимпорт» фиктивного договора на услуги шефнадзора над строительством фундамента и подготовкой монтажной площадки для обустройства гидравлического вытяжного пресса. При этом потребности в оказании указанных услуг не было и работы не выполнялись, считают правоохранители. Благодаря этому ООО «Союзобщемашимпорт» с ноября 2014 по апрель 2015 года заработало свыше 15,9 млн руб.

Ранее Шестой кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел обвинение и изменил приговор бывшему генеральному директору РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину. Наказание в виде пяти лет колонии общего режима заменили на условный срок в два года. Однако в конце прошлого года Генпрокуратура внесла в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ кассационное представление на смягченный приговор. «Поставлен вопрос об отмене состоявшихся судебных решений и возвращении уголовного дела прокурору в целях вменения в вину Кирилину более тяжкого преступления (ч. 4 ст. 160 УК РФ)»,— говорится в документе.

Изначально суд первой инстанции признал Александра Кирилина виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями и приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Затем областной суд сократил срок заключения до пяти лет, сняв одно из обвинений. По версии следствия, глава «Прогресса» заключил невыгодный для предприятия контракт и присвоил имущество завода на несколько миллионов рублей. Александр Кирилин вину не признал.

Ани Айвазян, Самара