Пролетая над судом кукушки

Местное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило в Белгородской области уголовное дело по редкой статье УК о «клевете в отношении судьи». Местный житель, отправивший в суд Старого Оскола более сотни исков за несколько лет, остался недоволен итогами рассмотрения одного из них и опубликовал пост с критикой и сомнениями в ментальном здоровье судьи, которая вела дела. Также он подал в городской центр психиатрии и наркологии заявление с просьбой «комплексно обследовать» служительницу Фемиды. После этого она написала заявление в СКР. Теперь ведомство намерено принудительно госпитализировать в психбольницу самого автора жалоб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возбуждение уголовного дела по статье о «клевете в отношении судьи» (ст. 298.1 УК РФ, максимальное наказание — 360 часов обязательных работ или 2 млн руб. штрафа) в отношении безработного и ранее не судимого жителя Старого Оскола Олега Поддубного „Ъ“ подтвердили в управлении СКР по региону. Как сказано в постановлении о возбуждении дела за подписью следователя Станислава Епишева (копия есть у „Ъ“), поводами стали заявление судьи городского суда Антонины Уваровой и проведенная местной прокуратурой проверка высказывания господина Поддубного во «ВКонтакте» в отношении госпожи Уваровой.

В конце апреля белгородец опубликовал в соцсети короткое обращение (оно до сих пор не удалено) с критикой рассматривающей несколько его гражданских исков госпожи Уваровой, адресованное квалификационной коллегии судей Белгородской области. К посту господин Поддубный прикрепил копию написанного им заявления в старооскольский центр психиатрии со штампом и подписью врача о принятии документа. В нем белгородец изложил сомнения в ментальном здоровье своей оппонентки и попросил принять меры по ее «комплексному психиатрическому обследованию».

В материалах дела, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», не поясняется, как именно судья узнала о действиях господина Поддубного, но спустя две недели она обратилась в СКР с заявлением о «совершенном преступлении». Как говорится в материалах следствия, у фигуранта «возник преступный умысел на распространение клеветы в отношении судьи, преследуя целью повлиять на исход указанного дела в свою пользу». С точки зрения следствия, автор поста знал, что «в прикрепленных файлах содержатся заведомо ложные сведения, порочащие достоинство судьи», и «осознавал общественную опасность» своих действий, «подрывающих репутацию правосудия».

Ранее в тот же день, когда господин Поддубный опубликовал свой пост, судья Уварова вынесла решение об отказе ему в исковых требованиях. В суде он пытался взыскать 14 млн руб. «компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием», с четверых адвокатов из конторы «Бажинов и партнеры», а также с президента адвокатской палаты Белгородской области Елены Иониной и главы федеральной палаты Юрия Пилипенко.

Как поясняется в опубликованном решении, сотрудники конторы представляли интересы местного нотариуса Надежды Дегтяревой, в 2020-м подавшей на господина Поддубного в порядке уголовного дела частного обвинения еще одно заявление о нескольких эпизодах клеветы (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, максимальное наказание — 160 часов принудительных работ или 500 тыс. руб. штрафа). Но то заявление по решению мирового судьи не получило хода «за отсутствием преступления».

Всего, по данным картотеки Старооскольского горсуда, фигурант дела за последние пять лет направил туда 146 исков к самым разным ответчикам. К примеру, накануне он обратился с иском против трех врачей-психиатров, которым было адресовано его апрельское заявление с просьбой проверить госпожу Уварову. Еще 129 исков им было подано в Белгородский областной суд.

Господин Поддубный заявил «Ъ-Черноземье», что считает возбужденное в его отношении уголовное дело «незаконным» и не намерен удалять из соцсетей публикации с критикой судьи. Он считает, что госпожа Уварова «искажала ход исков, извращала доказательства и отказывала в вызове и опросе свидетелей».

Председатель Старооскольского горсуда Евгений Соболев в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» ограничился подтверждением основных обстоятельств дела, отметив, что у суда «отсутствуют основания для дачи комментариев по делу на стадии предварительного расследования». «Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону»,— добавил господин Соболев.

В региональном управлении СКР отметили, что дело было возбуждено «по факту оскорбления судьи», и воздержались от более подробных комментариев: «Проводятся необходимые следственные действия и экспертные исследования, направленные на всестороннее установление обстоятельств… Разглашение данных о результатах проведенных действий преждевременно и недопустимо».

Согласно материалам дела, господин Поддубный пока имеет в нем статус подозреваемого, обвинения ему не предъявлялись. Единственная мера пресечения, которая была введена в отношении него, — обязательство о явке. По словам господина Поддубного, с момента возбуждения дела он «ни разу не был допрошен». Подозреваемого в рамках дела представляет назначенный государством адвокат, поскольку нанять защитника белгородец не может себе позволить, сообщил он «Ъ-Черноземье». Связаться с его последним адвокатом по назначению Александром Бариновым не удалось.

В августе Старооскольский горсуд по уголовному делу вынес постановление (копия есть у «Ъ») о применении в отношении господина Поддубного достаточно редкой меры — принудительного помещения подозреваемого, не находящегося под стражей, на «стационарную судебно-психиатрическую экспертизу». В решении суда сказано, что фигурант, имеющий диагноз «неуточненное расстройство личности», должен быть как минимум на 30 суток помещен в Белгородскую областную клиническую психбольницу для «установления способности осознавать и руководить своими действиями». Господин Поддубный сообщил «Ъ-Черноземье», что пока не проходил экспертизу и подал апелляционную жалобу в Белгородский областной суд. Он 20 сентября оставил решение первой инстанции в силе.

Опрошенные «Ъ-Черноземье» белгородские адвокаты предпочли воздержаться от публичной оценки перспектив дела, «в котором участвует так много коллег». Однако собеседники «Ъ-Черноземье» сошлись во мнении, что сотрудничество с защитником по назначению «точно не увеличивает шансы на оправдательный приговор».

Один из представителей адвокатского сообщества Черноземья, пожелавший остаться неназваным, отметил, что ему кажется «спорной» квалификация действий фигуранта как попытки повлиять на судебный процесс»: «Вряд ли в этом случае корректно говорить о клевете, тем более имевшей цель вынудить судью принять незаконное решение в интересах подозреваемого. Клевета характеризуется стремлением опорочить другого человека, а не понудить его совершать какие-либо действия в свою пользу. В данном случае речь идет о несогласии с принятыми судебными решениями, в незаконности которых уверен Поддубный. Выбранный им способ отстаивания позиции может рассматриваться как нарушающий пределы допустимых границ защиты собственных прав и интересов, но это не имеет отношения к клевете. В его действиях видятся скорее признаки административного состава оскорбления (ст. 5.61 КоАП РФ), а эта статья предусматривает лишь штраф до 5 тыс. руб.».

Сергей Калашников