Бывший тамбовский вице-губернатор Олег Иванов оштрафован за распространение тайны личной жизни

Мировой судья судебного участка №8 Октябрьского района Тамбова признал бывшего вице-губернатора Олега Иванова виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Согласно картотеке, приговор вынесли 2 февраля. По данным «Ъ-Черноземье», бывшему чиновнику назначен штраф в 50 тыс. руб.

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России (СКР) по региону. После ухода из администрации Иванов распространил в одном из Telegram-каналов информацию из декларации чиновника, которая не подлежала к разглашению. Бывший вице-губернатор не комментировал дело. По данным «Ъ», он признал вину.

Олег Иванов работал в областной администрации с 2015 года. В должности первого заместителя он курировал внутреннюю политику. Свой пост господин Иванов оставил в конце 2021 года, когда в Тамбовскую область был назначен новый глава Максим Егоров. После отставки он недолгое время работал в Тамбовском техническом университете.

Сергей Толмачев

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