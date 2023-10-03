У шамана три руки: в ФСБ, энергетике и целительстве

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело алтайского шамана Акая Кине, обвиняемого подмосковной полицией в хищении 60 млн руб., передано для рассмотрения по существу в Одинцовский городской суд. Сам целитель утверждает, что в Московский регион он приезжал, чтобы лечить и главного мошенника, и потерпевшего, который не имеет к нему никаких претензий. Таким образом, не исключено, что процесс начнется с ходатайства защиты Акая Кине о возврате уголовного дела прокурору для уточнения собранных следствием доказательств вины шамана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акай Кине

Фото: из личного архива Акая Кине Акай Кине

Фото: из личного архива Акая Кине

Уголовное дело Акая Кине поступило в Одинцовский городской суд, было зарегистрировано там и распределено для рассмотрения по существу судье Дмитрию Виневу. При этом дата начала заседаний пока не назначена. Отметим, что расследование этого уголовного дела еще в июле завершила полиция подмосковной Истры. Надзиравшая за расследованием Истринская городская прокуратура посчитала, что и вынести решение по делу тоже должен местный суд. Однако там рассматривать дело по существу отказались, сославшись на нарушение подсудности. Дело в том, что в Истре предполагаемые мошенники лишь обналичили часть поступивших на их банковские карты средств. Сами же хищения, о которых шла речь, совершались на территории Одинцовского городского округа, поэтому материалы дела направили в местный суд.

Как пояснил “Ъ” адвокат Михаил Багмет, еще на стадии утверждения обвинительного заключения прокуратура по его ходатайствам дважды возвращала материалы дела полиции для устранения допущенных ошибок. Главной претензией защитника к следствию было несоответствие предъявленного клиенту обвинения материалам уголовного дела. Ознакомившись с ними, адвокат Багмет утверждал, что о причастности Акая Кине к хищению не заявил ни один свидетель, а его имя не упоминалось даже в материалах организованной полицией скрытой прослушки телефонных переговоров фигурантов. У шамана при обыске не нашли похищенные средства, а потерпевший, бизнесмен из Сибири Раис Габдрахманов, на всех допросах говорил, что не имеет к Акаю Кине никаких претензий.

Устранить все эти нарушения следствие, по словам защитника Багмета, не смогло, и дело было направлено в суд без существенных корректировок. Предстоящее разбирательство, по мнению защиты, осложняется еще и отсутствием жертвы предполагаемого мошенничества. Пока велись споры о качестве расследования и подсудности дела, бизнесмен Раис Габдрахманов, специализирующийся на строительстве магистральных линий электропередачи, улетел в командировку в Танзанию, откуда пока не вернулся. Свои показания он пообещал прислать в письменном виде. Ранее господин Габдрахманов заявлял, что не считает выплаченные им 60 млн руб. похищенными. По словам бизнесмена, за эти деньги он получил предварительно оговоренную и оплаченную в рамках договора услугу: его избавили от назойливого внимания неких бандитов, а должников господина Габдрахманова заставили расплатиться с ним.

Напомним, история с предполагаемым мошенничеством случилась осенью 2020 года в Одинцово, а узнали о ней правоохранители только год спустя. В управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ тогда пожаловалась бывшая жена капитана центрального аппарата спецслужбы Глеба Трубачева-Гудовича, отвечающего в ведомстве за шифровку информации. Женщина попросила проверить бывшего супруга на предмет ведения им запрещенной для госслужащих коммерческой деятельности, а организованная УСБ проверка установила, что капитан еще и предоставляет Раису Габдрахманову услуги по защите его бизнеса. За выплаченные ему частями 60 млн руб. чекист с «привлечением третьих лиц», как сказано в материалах его уголовного дела, разобрался и с сибирскими субподрядчиками, задолжавшими строителю 120 млн руб., и с подмосковными «авторитетами», пытавшимися отобрать у него бизнес.

Данные действия военное следствие СКР тем не менее сочло особо крупным мошенничеством (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Капитан Трубачев-Гудович был уволен из ФСБ, а в марте этого года Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Приговор оказался столь мягким благодаря досудебному соглашению с прокуратурой, в рамках которого офицер признал вину, раскаялся и назвал своим сообщником шамана. Акай Кине действительно знал и осужденного, и потерпевшего, а во время совершения инкриминируемых преступлений жил в Одинцово, регулярно встречаясь с обоими. Однако, по словам шамана, господа Трубачев-Гудович и Габдрахманов были для него только клиентами: офицера и бизнесмена он лечил с помощью заговоров.

Сергей Машкин