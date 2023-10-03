Защитники Шуваловского леса проиграли в третьей инстанции

Защитники Шуваловского леса в Приморском районе в третьей, кассационной инстанции проиграли иск об оспаривании внесенных в 2015 году изменений в градостроительные документы для данной территории. Инициативная группа граждан опасается, что застройщик Seven Suns Development собирается вырубить лесной массив для возведения нового жилого комплекса. Девелопер указывает, что на данный момент у него нет таких планов, поскольку он не получил пока соответствующего разрешения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖК «Шуваловский» Фото: ЖК «Шуваловский»

Как пояснил «Ъ-СПб» юрист Юрий Костко, представляющий интересы жителей ЖК «Шуваловский», истцы намерены подать жалобу на решение Третьего кассационного суда в Верховный суд РФ. На прошлой неделе горожанам было в очередной раз отказано в пересмотре решения городского суда, который оставил без удовлетворения иск активистов к городской администрации. Судебное разбирательство стартовало после того, как местные жители выяснили, что деревья рядом с их домами могут быть законно вырублены под застройку, поскольку соответствующие изменения в градостроительную документацию город внес несколько лет назад. Речь идет о двух участках с номерами 78:34:0004281:10664 (6,5 га) и 78:34:0004281:14062 (7,4 га), которые расположены между жилой застройкой, Парашютной улицей и промзоной. Значительная часть территории занята лесом, за который, собственно, и бьются неравнодушные граждане. Заявители ссылаются на то, что указанными актами с нарушениями была произведена процедура смены рекреационной зоны смежного с их жилкомплексом участка на зону жилой застройки (3ЖД), что нарушает, по их мнению, их права на благоприятную окружающую среду и может привести к тому, что район «превратится в гетто». Истцы настаивают, что при строительстве еще одного ЖК из-за большого количества предприятий на соседствующей с территорией промзоне, которую отделяет пролесок, после вырубки деревьев ухудшится экология.

Нынешний владелец участка, оказавшегося в центре тяжбы,— «СЗ "Вектор"», который является «дочкой» девелоперской компании Seven Suns Development (ООО «Севен Санс Девелопмент»). Правда, почти два года фирма не может получить право на застройку от градостроительной комиссии. «На данный момент у нас отсутствует разрешение на строительство, стратегические планы развития, работы не проводятся, проект планировки не разрабатывается»,— говорится в сообщении пресс-службы Seven Suns. Юрий Костко также подтвердил «Ъ-СПб», что на территории не происходит никаких строительных работ и не осуществляется вырубка деревьев.

При этом собственник земель указывает, что жилой комплекс находится вблизи крупнейшей промзоны, а также заводов и котельной, поэтому жильцы заранее знали об окружающей инфраструктуре, когда приобретали недвижимость. К тому же в Seven Suns подчеркивают, что экологической обстановке в данной местности не было дано каких-либо официальных отрицательных оценок. «Считаем позицию граждан неправомерной, доводы недостаточно обоснованными и доказанными»,— сообщили в компании.

В городском комитете имущественных отношений также считают, что оснований для сохранения Шуваловского леса нет. Кроме того, комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга отклонила предложение дать зеленому массиву статус рекреационной зоны и сохранила жилую застройку. Глава петербургских справороссов Надежда Тихонова, которая в числе других политиков оказывает поддержку жителям ЖК «Шуваловский», заявила, что будет добиваться внесения изменений в Генплан через депутатский корпус. Она пообещала, что соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение городского правительства, после чего внесен в Законодательное собрание Петербурга.

Андрей Кучеров