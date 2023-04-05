«СЗ “Вектор”» отстоял курс

Инициативной группе жителей Приморского района Санкт-Петербурга не удалось оспорить в апелляции решение суда об отказе вернуть статус рекреационной зоны двум участкам Шуваловского леса. Несмотря на то, что горожан поддержали некоторые депутаты городского парламента, суд встал на сторону представителей исполнительной власти и бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 5 апреля отказался отменить решение Санкт-Петербургского городского суда, который ранее оставил без удовлетворения иск жителей ЖК «Шуваловский», вставших на защиту перелеска между Парашютной улицей и Шуваловским карьером. Неравнодушные горожане полагают, что на данных участках компания «СЗ “Вектор”» планирует вырубку деревьев для застройки. Активисты считают, что только лесополоса отделяет жилые кварталы от промзоны «Коломяги». Жители оспаривают изменения в градостроительные документы, которые позволяют вырубить лесной массив с февраля 2022 года.

Поддержку защитникам деревьев в разное время выразили вице-спикер Законодательного собрания Николай Бондаренко («Единая Россия»), депутаты ЗакСа Вячеслав Бороденчик (КПРФ) и Борис Вишневский («Яблоко»), а также глава петербургских справороссов Надежда Тихонова и депутат МО «Коломяги» Николай Зелепухин. Последние двое пришли на заседание поддержать горожан.

По данным РБК, на 18 января 2022 года владельцем ООО «Севен Санс Девелопмент» со стопроцентной долей является Алексей Рыжков. Выручка «Севен Санс Девелопмент» за 2021 год составила 95,446 млн рублей. Чистая прибыль за 2021 год — 747 тыс. рублей. Алексей Рыжков приходится сыном предпринимателю Петру Рыжкову, возглавлявшему в 2021 году ЗАО «Горстройзаказчик» (занимается возведением жилья, социальных, спортивных и коммерческих объектов в Вологде). Как указано на сайте компании, застройщик возводит жилые кварталы и коммерческую недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге.

Как стало известно из материалов суда, ранее участки находились в рекреационной зоне Р2. Однако в 2015 году, в ходе внесения очередных изменений в Генплан Петербурга, для них была установлена функциональная зона «многоэтажная жилая застройка» (3ЖД). Позже аналогичные изменения были внесены и в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Жители обратились в суд, утверждая, что документ мог быть принят с нарушениями, так как граждан не оповестили должным образом во время слушаний по поправкам в Генплан. В тексте искового заявления (копия имеется у «Ъ-СПб») говорится: «В представленных на сайте КГА (комитет по градостроительству и архитектуре администрации Санкт-Петербурга) материалах в карте функциональных зон отсутствовали вносимые изменения зоны ЗЖД для территории земельных участков с кадастровыми номерами 78:34:0004281:10664, 78:34:0004281:14062».

Помимо этого, истцы настаивают, что при строительстве еще одного ЖК из-за большого количества предприятий на соседствующей с территорией промзоне, которую отделяет пролесок, после вырубки деревьев ухудшится экологическая ситуация. Как подчеркнула активистка Юлия Равковская, район может «превратиться в гетто». Все это, по мнению заявителей, нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. Однако представитель застройщика парировал, что истцы приобрели недвижимость в жилом комплексе, заранее зная о находящихся вблизи заводах.

В свою очередь, жители ЖК «Шуваловский» пояснили в суде, что представители «Группы ЛСР», которая ранее возводила этот квартал, в качестве преимуществ приводили доводы, что рядом с жилкомплеком находится лес, что, по словам истцов, стало для многих определяющим фактором при покупке жилья. Однако эти доводы не были приняты апелляционным судом как относящиеся к делу. Представитель компании «СЗ “Вектор”» также отметил, что участок был приобретен ими не у ЛСР, а у «третьих лиц». В пресс-службе Seven Suns Development корреспонденту «Ъ-СПб» затруднились ответить, у кого именно был куплен этот земельный объект.

В итоге судебная коллегия оставила решение первой инстанции без изменения, признав процедуру по внесению поправок в градостроительные документы законной. Как пояснил «Ъ-СПб» юрист Юрий Костко, представляющий интересы горожан, их сторона с решением Второго апелляционного суда общей юрисдикции не согласна и намерена подавать кассационную жалобу. Он подчеркнул, что истцы, если понадобится, готовы дойти до Верховного суда РФ.

В Seven Suns Development рассказали «Ъ-СПб», что на данный момент у компании никаких планов по поводу данного участка нет. Когда же они появятся, то об этом станет известно из официальных пресс-релизов компании.

Андрей Кучеров